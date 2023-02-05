Стіни горять в бою. Мамо, а я стою! Антитіла презентували нову пісню Фортеця Бахмут

Досвід військових та цивільних на цій війні неможливо порівнювати. Кожен проходить свій шлях. Однак забути його неможливо в обох випадках й іноді він може перетворитись як у слабкості, так і в силу людини.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя як і його колеги ще 24 лютого обрав для себе шлях на війні і довгий час говорив, що йому не час випускати нові пісні. Та згодом він разом з колегами покинув фронт і майже за рік після початку повномасштабного російського вторгнення зміг випустити нову композицію.

Якщо говорити з творчої сторони — це речі, які я сублімував у собі увесь цей період. Можливо навіть агресивно, можливо навіть занадто надривно, оголено вилилися у цю композицію.

Про це розповів Тарас Тополя в інтерв’ю Вадиму Карп’яку.

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Музикант попереджає, що насамперед прагнув створити композицію для своїх побратимів, які ще знаходяться на передовій та кожен день проживають у пекельній боротьбі.

Тарас Тополя говорить, що у цієї пісні є утилітарна функція — мотивувати військових стояти та триматись, попри всі складнощі. А також знаходити сили та відбивати чергову атаку ворога, незважаючи на емоції та біль брати себе в руки та стояти.

Ми її презентували для тих дівчат та хлопців, які безпосередньо на лінії фронту борються. Ми хочемо, щоб ця пісня прийшла до них у телефони, у навушники та давала змогу стояти, попри все.

Пісню вдалось створити дуже швидко. Як говорить Тарас Тополя, процес написання лірики тривав буквально кілька днів, а мелодія була створена Сергієм Вусиком ще заздалегідь.

Ми як люди, які пройшли схоже протягом півроку, поки були на передовій, вирішили, щоб нам потрібно як ніколи підібрати слова і зробити таку пісню, яка б не “плач і туга”, а “воля, лють, сила”.

Антитіла: Фортеця Бахмут — кліп

Перш ніж випустити пісню, музиканти також вирушили знімати кліп — на передову у Бахмут. Відеороботу презентують вже 10 лютого.

Тарас Тополя попереджає, що все, що відбувається у кліпі — абсолютно реальна історія. Бойова частина не є постановкою — це справжні бої.

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Також під час зйомок музикантам вдалось почути перші відгуки від тих, задля кого була написана пісня. Як говорить лідер гурту, військові сприйняли пісню дуже добре. Захисники навіть попросили можливість отримати до прем’єри цю пісню собі в телефони.

А тепер, коли ми всі маємо можливість почути та відчути на собі абсолютно новий етап творчості гурту, Тарас Тополя радить не лише слухати, але й ділитись нею з рідними, особливо з тими, які зараз на передовій.

Нехай вони під неї борються та повертаються додому живими й неушкодженими. І з перемогою обов’язково.

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи з початку повномасштабного вторгнення регулярно їздить на прифронтові території з концертами для військових та людей, що там залишились.

В інтерв’ю Святослав Вакарчук розповів про концерти на передовій та що нового артист дізнався про себе з початком повномасштабної війни.

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