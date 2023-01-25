Ми маємо йти до перемоги! Вакарчук розповів, що слухають українці у прифронтових містах і яку брехню нав’язували Україні

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук з початку повномасштабного вторгнення регулярно їздить на прифронтові території з концертами для військових та людей, що там залишились.

В інтерв’ю Яні Брензей співак розповів про концерти на передовій, чи чує західний світ Україну та що нового артист дізнався про себе з початком повномасштабної війни.

Насичений графік Вакарчука

Перші місяці війни музикант проводив дуже насичено. Артист поділився, що після його регулярних дописів у соціальних мережах люди жартували з того, як Вакарчук пересувається по містах з такою швидкістю.

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Ти про це не думаєш, ти стараєшся максимально ефективно розподілити власний час, аби встигнути зробити якомога більше для того, щоб наблизити перемогу, — розповідає фронтмен гурту Океан Ельзи.

Та додає: в нього закладена внутрішня програма, що поки війна — потрібно відкласти в сторону звичний графік, звичне життя та щодня робити те що можеш.

Чи чує західний світ Україну

— Нас чують, і чують суттєво краще, ніж раніше. Нам допомагають набагато більше, ніж я міг уявити рік тому. Україна залишається у центрі уваги, форум у Давосі тому доказ, — каже Вакарчук.

Він пояснює, що західні друзі мають певні труднощі зі сприйняттям того, що насправді відбувається в Україні, але і їхня думка змінюється.

Лідер гурту Океан Ельзи зазначає, що Захід має постійну осторогу, страх перед величезною державою — Росією, в якої досі велика кількість ресурсів.

А найголовніше — незрозуміла система ухвалення рішень, державний апарат РФ, наявність ядерної зброї. Безумовно, західний світ боїться неконтрольованості та хаосу.

— Україні треба розуміти причини остороги, обережності та страху Заходу, але нам, українцям, потрібно продовжувати тиснути та наполягати, — пояснює Святослав Вакарчук.

Ця ситуація настільки чорно-біла, що в ній немає місця дискусіям. Ми маємо йти до перемоги!

Що слухають українці у прифронтових містах

Співак каже, що усе залежить від обставин. Якщо ти приїжджаєш, умовно, в Херсон, Ізюм, Харків, Миколаїв до звичайних людей і виступаєш на вулиці, в метро чи в будинок культури, то там люди хочуть слухати пісні, що більше “на слуху”, щоб поспівати.

— На фронті військові більше хочуть чути тексти, які їх надихають. Я там, як правило, співаю не найбільш популярні пісні Океану Ельзи, а ті, які найбільше пасують до ситуації. Але завжди закінчую піснею Все буде добре.

Що нового дізнався Вакарчук про себе під час війни

Я дізнався, що музика — це найдорожче, що є у моєму житті.

Здавалося, коли в мене вже немає сил і опускаються руки, але я згадую, який скарб мені дав Бог — все ніби рукою знімає, — розповідає музикант.

— Усвідомлення, що це (музику — ред.) в тебе не забере ніхто і ніколи — хоч би що сталося. Багато що можна забрати в людини, а музику не забере ніхто. І це відчуття дуже надихає.

Вакарчук про брехню, яку нав’язували Україні

— Великою мірою усе, що нав’язувалось у певному інформаційному просторі про українців, було спланованою диверсією. І я тепер абсолютно впевнений, що це робилося свідомо, щоб викликати комплекс меншовартості в українців, — каже Вакарчук.

Музикант додає, що ще за часів Радянського Союзу талановитим українцям свідомо надавали умови для персонального розвитку, але асимілювали їх. Щоб вони ставали чи росіянами, чи працювали на ідею великої Росії.

Я думаю, цей рік зруйнував більшість штучно створених наративів, а те, що не зруйнував — зруйнує до кінця війни, до перемоги.

Своїми думками поділився лідер гурту Океан Ельзи. Раніше Святослав Вакарчук розповідав про нові сімейні традиції та переосмислення життя.

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