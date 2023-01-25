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Ми маємо йти до перемоги! Вакарчук розповів, що слухають українці у прифронтових містах і яку брехню нав’язували Україні

Діана Просяник, практикантка сайту 25 Січня 2023, 16:00
Вакарчук
Фото: Instagram

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Ми маємо йти до перемоги! Вакарчук розповів, що слухають українці у прифронтових містах і яку брехню нав’язували Україні
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