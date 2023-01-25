Мы должны идти к победе! Вакарчук рассказал, что слушают украинцы в прифронтовых городах и какую ложь навязывали Украине

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения регулярно ездит на прифронтовые территории с концертами для военных и людей, которые там остались.

В интервью Яне Брензей певец рассказал о концертах на передовой, слышит ли западный мир Украину и что нового артист узнал о себе с началом полномасштабной войны.

Насыщенный график Вакарчука

Первые месяцы войны музыкант проводил очень насыщенно. Артист поделился, что после регулярных постов в социальных сетях люди шутили над тем, как Вакарчук передвигается по городам с такой скоростью.

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Ты об этом не думаешь, ты стараешься максимально эффективно распределить свое время, чтобы успеть сделать как можно больше для того, чтобы приблизить победу.

И добавляет: в него заложена внутренняя программа, что пока война — нужно отложить в сторону привычный график, привычную жизнь и каждый день делать то, что можешь.

Слышит ли западный мир Украину

— Нас слышат, и слышат существенно лучше, чем раньше. Нам помогают гораздо больше, чем я мог представить год назад. Украина остается в центре внимания, форум в Давосе тому доказательство, — сказал Вакарчук.

Он объясняет, что западные друзья имеют определенные трудности с восприятием того, что на самом деле происходит в Украине, но и их мнение меняется.

Лидер группы Океан Эльзы отмечает, что Запад имеет постоянную предосторожность, страх перед огромным государством — Россия, у которой до сих пор большое количество ресурсов.

А самое главное — непонятная система принятия решений, государственный аппарат РФ, наличие ядерного оружия. Безусловно, западный мир боится неконтролируемости и хаоса.

— Украине надо понимать причины осмотрительности, осторожности и страха Запада, но нам, украинцам, нужно продолжать давить и настаивать, — объясняет Святослав Вакарчук.

Эта ситуация настолько черно-белая, что в ней нет места для дискуссий. Мы должны идти к победе!

Что слушают украинцы в прифронтовых городах

Певец говорит, что все зависит от обстоятельств. Если ты приезжаешь, условно, в Херсон, Изюм, Харьков, Николаев к обычным людям и выступаешь на улице, в метро или в доме культуры, то там люди хотят слушать песни, которые больше “на слуху”, чтобы попеть.

— На фронте военные больше хотят слышать тексты, которые их вдохновляют. Я там, как правило, пою не самые популярные песни Океана Эльзы, а больше всего подходящие по ситуации. Но всегда заканчиваю песней Все буде добре.

Что нового узнал Вакарчук о себе во время войны

Я узнал, что музыка — это самое дорогое, что есть в моей жизни.

Когда у меня уже нет сил и опускаются руки, но я вспоминаю, какое сокровище мне дал Бог — все будто рукой снимает, — рассказывает музыкант.

— Осознание, что это (музыку — ред.) у тебя не заберет никто и никогда — что бы ни случилось. Многое можно забрать у человека, а музыку не заберет никто. И это ощущение очень вдохновляет.

Вакарчук о лжи, которую навязывали Украине

— Во многом все, что навязывалось в определенном информационном пространстве об украинцах, было спланированной диверсией. И я теперь абсолютно уверен, что это делалось сознательно, чтобы вызвать комплекс неполноценности у украинцев, — говорит Вакарчук.

Музыкант добавляет, что еще во времена Советского Союза талантливым украинцам сознательно предоставляли условия для персонального развития, но ассимилировали их. Чтобы они становились или россиянами, или работали на идею великой России.

Я думаю, этот год разрушил большинство искусственно созданных нарративов, а то что не разрушил — разрушит до конца войны, до победы.

Своими мыслями поделился лидер группы Океан Эльзы. Ранее Святослав Вакарчук рассказывал о новых семейных традициях и переосмыслении жизни.

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