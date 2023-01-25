Интервью

Мы должны идти к победе! Вакарчук рассказал, что слушают украинцы в прифронтовых городах и какую ложь навязывали Украине

Диана Просяник, практикант сайта 25 января 2023, 16:00
Вакарчук
Фото: Instagram

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