Начинаем праздновать Рождество 25 декабря — Вакарчук о новых семейных традициях и переосмыслении жизни

Сегодня, 25 декабря, вся Европа и большинство христиан в мире празднуют Рождество. Украина же сейчас находится на определенной развилке — кто-то традиционно празднует 7 января, а для кого-то полномасштабная война стала толчком отказаться от юлианского календаря и перейти на григорианский.

К примеру, такое случилось и с украинским певцом Святославом Вакарчуком. Он рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона о новой семейной традиции празднования Рождества.

О праздновании Рождества 25 декабря

Мы в этом году приняли семьей решение, что начинаем праздновать Рождество 25 декабря, как это делает большинство христиан мира.

— Я с большой радостью хочу поздравить всех тех, кто празднует сегодня, кто будет праздновать Рождество по старой традиции — 7 января. И даже всех, кто не празднует. Я хочу нам всем пожелать победы света над тьмой, — сказал Вакарчук.

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Он призвал людей не ждать чуда, а творить его своими руками. Ведь в этом году на всех украинцев одно желание — скорейшая победа нашей страны и мир. Однако для этого каждый из нас должен что-то сделать.

Лидер группы Океан Эльзы считает, что вопрос, когда праздновать Рождество — очень индивидуальный. И никто не имеет права навязывать свою позицию по этому поводу. Однако для себя он выбрал дату 25 декабря.

Для меня эта война стала моментом окончательного переосмысления вещей и получения ответов на вопросы, на которые я себе не мог ответить.

— Очень важна традиция, но в этом случае важно содержание традиции. И праздновать Рождество я считаю необходимым вместе с теми людьми, которые несут нам свет, — объяснил музыкант.

Кстати, два дня тому назад певец посетил Херсон, где выступил перед украинскими защитниками. Те в свою очередь передали Вакарчуку Вифлеемский огонь мира.

Вчера он вручил его президенту Молдовы Майе Санду, когда приехал ради масштабного концерта в Кишиневе.

С началом полномасштабной войны из-за благотворительных концертов лидер группы Океан Эльзы редко бывает дома. Читай, что рассказал Святослав Вакарчук о своих детях и разлуке с ними во время войны.

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