Хорошо, что у меня есть такой оберег — Святослав Вакарчук о своих детях и разлуке с ними

С началом полномасштабной войны украинский певец и общественный деятель Святослав Вакарчук оставил все и начал помогать своей стране.

За 100 дней он дал 100 выступлений в разных местах Украины, в том числе в бомбоубежищах, горячих точках фронта, метро и даже на Чернобыльской АЭС.

Однако, где бы он ни был, душа все равно тянется домой, где его ждет полуторагодовалый сын Иван и четырехмесячная дочь Соломия.

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В своем интервью Forbes Ukraine лидер группы Океан Эльзы рассказал, как часто видит своих малышей и что чувствует к ним.

Они дают безумную силу и энергию

На момент 24 февраля маленькому Иванчику было всего восемь месяцев, а дочь еще находилась в утробе матери. Первые три месяца войны Вакарчук был постоянно вдали от своей семьи.

Это было нереально. Я понимал, что должен сконцентрироваться на самом важном. Когда фронт стабилизировался, то виделся (с семьей — ред.) буквально несколько дней…

Я счастлив, что увидел свою маленькую дочь, когда она родилась, и я держал ее на руках — это такое счастье, — делится музыкант.

По его словам, с одной стороны, очень тяжело, когда рождаются дети во время войны.

— А с другой стороны, если бы у меня сейчас не было сына и дочери, которые дают безумную силу и энергию, возможно, мне было бы труднее переживать эту войну.

Может, это и хорошо, что сейчас у меня есть такой оберег, как они. Это очень вдохновляет, — признается певец.

Вакарчук говорит, что даже вдали от дома находит время видеться с малышами по видеосвязи. Ему даже удалось быть свидетелем первого слова и первых шагов своего сына.

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Летом 2021 Святослав Вакарчук расстался с гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой прожил вместе 20 лет.

А уже в конце августа 2021 года певец впервые стал отцом. В июле 2022 года родился и второй ребенок — Соломийка.

Музыкант очень неохотно делится своей личной жизнью, но известно, что сейчас он в отношениях с продюсером украинского продакшена Radioaktive Film Евгенией Яцутой.

Артист побывал и на передовой, на Востоке Украины, чтобы увидеть своими глазами создателей современной истории. Вакарчук спел песню с военными из окопа. Смотри, как это было.

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