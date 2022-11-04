Шоу-биз

Хорошо, что у меня есть такой оберег — Святослав Вакарчук о своих детях и разлуке с ними

Елена Яковлева, редактор сайта 04 ноября 2022, 11:00
Святослав Вакарчук про своїх дітей та зустрічі з ними під час війни
Фото: Instagram

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