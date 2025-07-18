Привет я дома — новый символ надежды от Вакарчука

В наше время, когда для миллионов украинцев понятие дом обрело новый, глубокий смысл, вышел совместный трек Привет я дома.

Это не просто музыкальная композиция, а мощное посвящение всем, кто борется, ждет и мечтает о возвращении на родную землю.

Песня объединила легендарного Святослава Вакарчука Океан Ельзи с молодыми талантами – группами Lady Aphina и Гурт Дно.

От студенческого общежития к символу несокрушимости

История песни начинается ещё в 2012 году в студенческом общежитии, где её написал Михаил Опекан, лидер Lady Aphina.

Сегодня Михаил — военнослужащий бригады Азов, и его произведение, созданное в юности, обрело совершенно иное, болезненное и одновременно обнадёживающее значение.

Александр Дворецкий, нынешний продюсер, а когда-то коллега Михаила по студенческим движам, случайно нашёл старую демо-версию песни.

Какая-то непонятная демка, где мы в меру плохо играем на гитарах, но сама идея очень хорошая и уместна сейчас, — рассказал Александр.

Общая энергия и глубокий смысл

Когда Александр показал демо Святославу Вакарчуку, тот сразу почувствовал потенциал.

Даже возникла мысль, что это был бы хороший трек для Океана Ельзи,— поделился Вакарчук.

Однако, узнав историю Михаила, который сегодня защищает украинские дома, решение было принято однозначно:

Почувствовал, какая сильная энергия за этим стоит, и тогда решение было принято — делаем вместе!

Привет я дома — это не просто слова, это крик души для миллионов. Для тех, кто тоскует по родной улице, пахнущей зелеными яблоками, украденными с соседских деревьев. Для тех, кто помнит первые шаги на пути к ответственности и любви ко всему, что сделало нас людьми.

Посвящение несгибаемым украинцам

Михаил Опекан посвящает эту песню:

Каждому, кто возвращается и вернется из плена, и слезами счастья окропит родные земли.

Каждому, кто ищет и находит убежище в новых регионах Украины.

Каждому, кто, отдавая силы в боях, вернется домой и обнимет самых родных.

Каждому, у кого болит, кто далеко за пределами, но помнит свой дом.

Понятие дом сегодня — это не обыденность, а большая роскошь и самое родное место на земле.

Быть дома — это позиция и огромная ценность.

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