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Добре, що в мене є такий оберіг — Святослав Вакарчук про своїх дітей та розлуку з ними

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Листопада 2022, 11:00
Святослав Вакарчук про своїх дітей та зустрічі з ними під час війни
Фото: Instagram

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