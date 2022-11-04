Добре, що в мене є такий оберіг — Святослав Вакарчук про своїх дітей та розлуку з ними

З початком повномасштабної війни український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук полишив усе та почав допомагати своїй країні.

За 100 днів він дав 100 виступів у різних місцях України, зокрема й у бомбосховищах, гарячих точках фронту, метро та навіть на Чорнобильській АЕС.

Однак, де б він не був, душа все одно тягнеться додому, де його чекає півторарічний син Іван та чотиримісячна донька Соломія.

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У своєму інтерв’ю для Forbes Ukraine лідер гурту Океан Ельзи розповів, як часто бачить своїх малят та що відчуває до них.

Вони дають божевільну силу та енергію

На момент 24 лютого маленькому Іванчику було всього вісім місяців, а донечка ще перебувала в утробі матері. Перші три місяці війни Вакарчук був постійно далеко від своєї родини.

Це було неможливо. Я розумів, що повинен сконцентруватись на найважливішому. Коли фронт стабілізувався, то бачився (з родиною — ред.) буквально кілька днів…

Я щасливий, що побачив свою маленьку доньку, коли вона народилась, і я тримав її на руках — це таке щастя, — ділиться музикант.

За його словами, з одного боку, дуже важко, коли народжуються діти під час війни.

— А з іншого боку, якби в мене зараз не було сина і донечки, які дають божевільну силу та енергію, можливо, мені було б важче переживати цю війну.

Може, це і добре, що зараз у мене є такий оберіг, як вони. Це дуже надихає, — зізнається співак.

Вакарчук каже, що навіть далеко від дому знаходив час бачитись з малечею по відеозв’язку. Йому навіть пощастило бути свідком першого слова та перших кроків свого сина.

Читати на тему Червона рута у звільненому Ізюмі — Святослав Вакарчук поділився зворушливим відео з деокупованого міста Святослав Вакарчук відвідав Ізюм та заспівав разом з місцевими мешканцями.

Улітку 2021 року Святослав Вакарчук розлучився із цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив разом 20 років.

А вже в кінці серпня 2021 року співак вперше став батьком. У липні 2022 року народилась і друга дитина — Соломійка.

Музикант дуже неохоче ділиться своїм особистим життям, але відомо, що нині він у стосунках з продюсеркою українського продакшена Radioaktive Film Євгенією Яцутою.

Артист побував і на передовій, на Сході України, щоб побачити на власні очі творців сучасної історії. Вакарчук заспівав пісню з військовими з окопу. Дивись, як це було.

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