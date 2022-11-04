Добре, що в мене є такий оберіг — Святослав Вакарчук про своїх дітей та розлуку з ними

З початком повномасштабної війни український співак та громадський діяч Святослав Вакарчук полишив усе та почав допомагати своїй країні.
За 100 днів він дав 100 виступів у різних місцях України, зокрема й у бомбосховищах, гарячих точках фронту, метро та навіть на Чорнобильській АЕС.
Однак, де б він не був, душа все одно тягнеться додому, де його чекає півторарічний син Іван та чотиримісячна донька Соломія.
У своєму інтерв’ю для Forbes Ukraine лідер гурту Океан Ельзи розповів, як часто бачить своїх малят та що відчуває до них.
На момент 24 лютого маленькому Іванчику було всього вісім місяців, а донечка ще перебувала в утробі матері. Перші три місяці війни Вакарчук був постійно далеко від своєї родини.
Це було неможливо. Я розумів, що повинен сконцентруватись на найважливішому. Коли фронт стабілізувався, то бачився (з родиною — ред.) буквально кілька днів…
Це було неможливо. Я розумів, що повинен сконцентруватись на найважливішому. Коли фронт стабілізувався, то бачився (з родиною — ред.) буквально кілька днів…
Я щасливий, що побачив свою маленьку доньку, коли вона народилась, і я тримав її на руках — це таке щастя, — ділиться музикант.
За його словами, з одного боку, дуже важко, коли народжуються діти під час війни.
— А з іншого боку, якби в мене зараз не було сина і донечки, які дають божевільну силу та енергію, можливо, мені було б важче переживати цю війну.
Може, це і добре, що зараз у мене є такий оберіг, як вони. Це дуже надихає, — зізнається співак.
Вакарчук каже, що навіть далеко від дому знаходив час бачитись з малечею по відеозв’язку. Йому навіть пощастило бути свідком першого слова та перших кроків свого сина.
Улітку 2021 року Святослав Вакарчук розлучився із цивільною дружиною Лялею Фонарьовою, з якою прожив разом 20 років.
А вже в кінці серпня 2021 року співак вперше став батьком. У липні 2022 року народилась і друга дитина — Соломійка.
Музикант дуже неохоче ділиться своїм особистим життям, але відомо, що нині він у стосунках з продюсеркою українського продакшена Radioaktive Film Євгенією Яцутою.
Артист побував і на передовій, на Сході України, щоб побачити на власні очі творців сучасної історії. Вакарчук заспівав пісню з військовими з окопу. Дивись, як це було.
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