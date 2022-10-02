Червона рута у звільненому Ізюмі — Святослав Вакарчук поділився зворушливим відео з деокупованого міста

Ізюм — місто, яке понівечили російські військові, але люди жодного дня не втрачали надії на звільнення. Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук виступив у звільненому місті та разом з мешканцями заспівав Червону руту.

Вакарчук від початку повномасштабного вторгнення Росії їздить українськими містами з концертами й підіймає бойовий дух населення. Він виступає перед мирними мешканцями, волонтерами, військовими.

Виконання Червоної рути в Ізюмі зворушує до сліз.

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— Люди, які дуже потребують всієї підтримки, і це не тільки про пряму гуманітарну допомогу, що вкрай важливо, але і тепле слово, посмішку, просто увагу, — написав Вакарчук у своєму Instagram.

Він розповів: люди підходили й запитували, чи можна заспівати з ним. Він із задоволенням погодився.

— Звичайно, разом ми можемо все! Послухайте, як співає Ізюм Червону руту. І ось з чого ті окупанти вирішили, що можуть підкорити наших людей?! — наголосив музикант.

Раніше легендарні Coldplay та Святослав Вакарчук заспівали хіт Обійми.

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