Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми

Легендарний британський гурт Coldplay активно підтримує Україну.

Днями в рамках свого туру рок-гурт виступав у столиці Бельгії — Брюсселі.

Соліст Coldplay Кріс Мартін уже традиційно прикрасив зап’ястя браслетами кольорів українського прапора.

Втім, на глядачів чекав ще й інший сюрприз: несподівано до виступу музикантів долучився фронтмен українського гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

У музичному супроводі Coldplay він виконав свій хіт Обійми з такими важливими для всіх українців словами: “Коли настане день, закінчиться війна…”

Виступ британської та української легенд сцени припав глядачам до душі: співав весь зал.

Дивись відео і ти.

А нещодавно Святослав Вакарчук презентував нову пісню Квіти мінних зон, яка була написана ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але набула нових змістів під час війни.