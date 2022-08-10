Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми

Легендарний британський гурт Coldplay активно підтримує Україну.
Днями в рамках свого туру рок-гурт виступав у столиці Бельгії — Брюсселі.
Соліст Coldplay Кріс Мартін уже традиційно прикрасив зап’ястя браслетами кольорів українського прапора.
Втім, на глядачів чекав ще й інший сюрприз: несподівано до виступу музикантів долучився фронтмен українського гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.
У музичному супроводі Coldplay він виконав свій хіт Обійми з такими важливими для всіх українців словами: “Коли настане день, закінчиться війна…”
Виступ британської та української легенд сцени припав глядачам до душі: співав весь зал.
Дивись відео і ти.
А нещодавно Святослав Вакарчук презентував нову пісню Квіти мінних зон, яка була написана ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але набула нових змістів під час війни.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!