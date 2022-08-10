Шоу-біз

Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми

Аліна Литвиненко, випускова редакторка сайту 10 Серпня 2022, 14:30
Вакарчук фото

Більше новин
Як варити кукурудзу
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу
Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми
Мамо, ми тепер бомжі? Щемливі історії українських дітей, яким довелося тікати з Донеччини від війни
Як самому створити платіжку за газ
Не отримали платіжки за газ? Розповідаємо, як самостійно їх створити та легко оплатити за рахунком
Як зробити маску для волосся в домашніх умовах
Замість тисячі недієвих засобів: натуральні маски для волосся в домашніх умовах — живильна, зволожувальна та для активного росту
Дивитись більше

Матеріали по темі

Святослав Вакарчук про росіян та виступи на фронті
Бояться гену свободи, що тече в українцях з часів Святослава, Ярослава й Володимира! Вакарчук про війну, прем’єру пісні й віру в перемогу
Квіти мінних зон Вакарчук
Квіти мінних зон: Вакарчук презентував пісню, яка набула нових змістів під час війни
Save Ukraine - #StopWar
Розчулені глядачі, відомі зірки та зібрані гроші для України! Як минув концерт Save Ukraine #StopWar у Берліні
Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми
Перший в історії музичний виступ на ЧАЕС — Вакарчук відвідав Чорнобильську зону та звернувся до світу

Відео
0:11:54
Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми

Що вибухнуло на військовому аеродромі в Криму? Розповідаємо про роботу ППО Росії та ворожу техніку на летовищі
0:04:02
Ситуація у Слов'янську
Окупанти здають позиції? Чому РФ не вдається захопити омріяний Слов’янськ
Обстріли в Марганці - наслідки нічного удару росіян
Підступний обстріл Марганця на Дніпропетровщині: ворожі снаряди вбили 13 людей
0:02:42
Чоловік врятував 400 овець
Врятував від неминучої смерті 400 овець! Донеччанин пройшов з отарою 50 км пішки, аби знайти укриття
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 10 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 серпня
0:04:52
Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми
Життя після жахливого обстрілу авто: історія евакуації подружжя з Київщини
0:02:38
Курорт Затока
Зона відчуження на Одещині: як курорт Затока перетворюється на руїни
Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay та Вакарчук разом виконали хіт Обійми
Дим видно здалеку. Вибухи на головному військовому аеродромі Криму: що відомо на цю мить
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Як вижити під час ядерного вибуху? Найголовніше, що треба знати і що мати при собі
0:03:51
чим окупанти б’ють по житлових будинках Харкова та які наслідки
Один загиблий та купа руїн: окупанти б’ють по житлових будинках Харкова снарядами зі шрапнеллю
Більше відео
Як варити кукурудзу
Читати далі
Прямісінько з дитинства: як правильно варити кукурудзу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь