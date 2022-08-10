Коли настане день, закінчиться війна. Coldplay и Вакарчук вместе исполнили хит Обійми

Легендарная британская группа Coldplay активно поддерживает Украину.
На днях в рамках своего тура рок-группа выступала в столице Бельгии — Брюсселе.
Солист Coldplay Крис Мартин уже традиционно украсил запястье браслетами цветов украинского флага.
Впрочем, зрителей ждал еще один сюрприз: неожиданно к выступлению музыкантов присоединился фронтмен украинской группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук.
В музыкальном сопровождении Coldplay он исполнил свой хит Обійми с такими важными для всех украинцев словами: “Коли настане день, закінчиться війна…”
Выступление британской и украинской легенд сцены пришлось зрителям по душе: пел весь зал.
Смотри видео и ты.
А не так давно Святослав Вакарчук презентовал новую песню Квіти мінних зон, которая была написана еще до полномасштабного вторжения России в Украину, но обрела новые смыслы во время войны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!