Бояться гену свободи, що тече в українцях з часів Святослава, Ярослава й Володимира! Вакарчук про війну, прем’єру пісні й віру в перемогу

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про виступи перед українськими військовими, плани на майбутнє та зневагу РФ до України.

Виступи перед військовими на фронті

Святослав каже, що важко навіть словами передати емоції та дух, який він відчуває під час виступів перед військовими ЗСУ.

Для мене ці виступи — найпам’ятніші серед усіх стотисячних стадіонів, найбільших столиць світу. Ці маленькі концерти в лісі, окопах, бліндажах запам’ятовуються найбільше.

Співак веде свої записи про них і після закінчення війни хоче випустити книгу-спогад про виступи. В ній буде про натхнення українськими військовими.

В якийсь момент я перестав їздити туди для підтримки духу військових, а почав для взаємної.

Вакарчук каже, що військові вселяють у нього віру в те, що все буде добре, що цього разу наша нація переможе, що негаразди української історії більше не повторюватимуться.

Святослав Вакарчук про росіян

За словами Вакарчука, не росіяни перші розпочали диявольські методи знищення народу. Їх він порівнює з нацистами 20-го століття.

Російська еліта та більшість росіян вважають, що українці — вигадана нація, нав’язана Заходом, і її не існує. Вони так вважали завжди, деколи вміло маскували, деколи невміло, а зараз не маскують зовсім.

Росіяни хочуть знищити нашу державу, бо бояться гену свободи, який тече в крові українців з часів Святослава, Ярослава і Володимира. Хоча росіян теж можна вважати спадкоємцями Русі, вони не мають того гену, бо живуть у парадигмі самодержавства.

Україна — промовисте нагадування Росії, що можна жити інакше. Але вона цього боїться.

Як пишуться пісні у війну

— Пісню Квіти мінних зон я написав кілька років тому, під час війни з Росією, але до початку повномасштабної. Велика кількість людей тоді не відчувала війни, я їздив на фронт з початку і написав її.

Ця пісня про те, як люди живуть у паралельних світах — в когось війна, а в когось мир та звичайне життя. Тепер війна прийшла фактично до кожного, тому прийшов час усвідомити:

Незалежно, чи ми на фронті, чи в тилу, за кордоном чи в Україні — маємо долучитись до перемоги. Ця пісня для того, щоб об’єднати фронт і тил.

Раніше ми розповідали, як Тарас Тополя поділився буднями парамедика на Харківщині.

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