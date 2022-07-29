Боятся гена свободы, присущего украинцам со времен Святослава, Ярослава и Владимира! Вакарчук о войне, премьере песни и вере в победу

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о выступлениях перед украинскими военными, планах на будущее и пренебрежении РФ к Украине.

Выступления перед военными на фронте

Святослав говорит, что трудно даже словами передать эмоции и дух, которые он испытывает во время выступлений перед военными ВСУ.

Для меня эти выступления — самые памятные среди всех стотысячных стадионов, самых больших столиц мира. Эти маленькие концерты в лесу, окопах, блиндажах запоминаются больше всего.

Певец ведет свои записи о них и после окончания войны хочет выпустить книгу-воспоминание о выступлениях. Она будет о вдохновении украинскими военными.

В какой-то момент я перестал ездить туда для поддержания духа военных, а начал для взаимного.

Вакарчук говорит, что военные вселяют в него веру в то, что все будет хорошо, что в этот раз наша нация победит, что проблемы украинской истории больше не будут повторяться.

Святослав Вакарчук о россиянах

По словам Вакарчука, не россияне первые приступили к дьявольским методам уничтожения народа. Их он сравнивает с нацистами 20-го века.

Российская элита и большинство россиян считают, что украинцы — вымышленная нация, навязанная Западом, и ее не существует. Они так считали всегда, порой умело маскировали, порой неумело, а сейчас совсем не маскируют.

Россияне хотят уничтожить наше государство, потому что боятся гена свободы, который течет в крови украинцев со времен Святослава, Ярослава и Владимира. Хотя россиян тоже можно считать наследниками Руси, они не имеют такого гена, потому что живут в парадигме самодержавия.

Украина — красноречивое напоминание России, что можно жить иначе. Но она этого боится.

Как пишутся песни в войну

Песню Квіти мінних зон я написал несколько лет назад во время войны с Россией, но до начала полномасштабной. Большое количество людей тогда не чувствовало войны, я ездил на фронт с начала и написал ее.

Эта песня о том, как люди живут в параллельных мирах — у кого-то война, а у кого-то мир и обычная жизнь. Теперь война пришла фактически к каждому, поэтому пришло время осознать:

Независимо от того, на фронте мы или в тылу, за границей или в Украине — должны приобщиться к победе. Эта песня для того, чтобы объединить фронт и тыл.

Ранее мы рассказывали, как Тарас Тополя поделился буднями парамедика в Харьковской области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!