Червона рута в освобожденном Изюме — Святослав Вакарчук поделился трогательным видео из деоккупированного города

Изюм — город, покалеченный российскими военными, но люди ни дня не теряли надежду на освобождение. Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук выступил в освобожденном городе и вместе с местными жителями спел Червону руту.

Вакарчук с начала полномасштабного вторжения России ездит по украинским городам с концертами и поднимает боевой дух населения. Он выступает перед мирными жителями, волонтерами, военными.

Исполнение Червоної рути в Изюме трогает до слез.

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Искалеченный, суровый, но свободный город. И люди — уставшие, сосредоточенные, но с такой надеждой в глазах!

— Люди, которые очень нуждаются во всей поддержке, и это не только о непосредственной гуманитарной помощи, что очень важно, но и о теплом слове, улыбке, просто внимании, — написал Вакарчук в своем Instagram.

Он рассказал: люди подходили и спрашивали, можно ли спеть с ним. Он с удовольствием согласился.

— Конечно, вместе мы можем все! Послушайте, как Изюм поет Червону руту. Почему оккупанты решили, что смогут покорить наших людей?! — подчеркнул музыкант.

Ранее легендарные Coldplay и Святослав Вакарчук спели хит Обійми.

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