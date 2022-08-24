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І все буде добре! Вакарчук заспівав разом з військовими просто з лінії фронту

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 21:15

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