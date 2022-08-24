І все буде добре! Вакарчук заспівав разом з військовими просто з лінії фронту

Нинішнє свято кожен зустрічає незвично для себе: хтось — поза межами України, дехто — у волонтерських штабах, а комусь доводиться вітати один одного просто в укриттях.

Привітання з окопів зараз теж не рідкість — військові радо вітають українців з Днем Незалежності, а сьогодні до них приєднався фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук.

Зараз співак перебуває на передній лінії фронту, на Сході України, і зізнається: має за честь привітати українців з найважливішим для кожного громадянина нашої держави святом просто звідти, де нині твориться історія.

За останні шість місяців абсолютно всі українці зрозуміли, що за незалежність треба постійно боротися. Вона не дається у спадок — її треба, наче дитину, народжувати та леліяти.

У прямому ефірі марафону Єдиних новин Святослав Вакарчук заспівав уривок із пісні І все буде добре. Пісня, знайома кожному українцеві, яка виростила не одне покоління вільного народу, з окопів заграла абсолютно по-новому.

І сам Вакарчук сьогоднішню 31-у річницю описує словом Гордість — бо Україна стала країною-прикладом для інших.

Так говорять у світі: скрізь майоріють жовто-сині стяги, всім цікаво побачити Україну у своєму житті. Та й перемога буде для нас саме тому такою цінною — бо її здобуває весь український народ.

І це справді так! Україну та наш український народ зараз поважають, підтримують у всьому світі. А Борис Джонсон приїхав та особисто привітав з Днем Незалежності українців та президента Володимира Зеленського.

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