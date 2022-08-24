Приїхати та привітати особисто! Борис Джонсон втретє відвідав Україну та оголосив про новий пакет допомоги

Борис Джонсон, який ще вранці привітав Україну з Днем Незалежності, вже надвечір був у Києві та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час свого візиту 24 серпня він оголосив про новий пакет допомоги Україні.

Йдеться про пакет вартістю 54 мільйони фунтів стерлінгів, який включає безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпаси на запит Збройних сил України, повідомляє сайт британського уряду.

850 мікробезпілотників Black Hornet розроблені для використання в містах і селах для виявлення наближення сил ворога. Щоб навчитися керувати такими безпілотниками, треба всього 20 хв. Безпілотник передає стрімінгове відео та фотографії, щоб наземні сили мали змогу безпечно захищати міста.

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А ще, за словами прем’єр-міністра Британії, країна допомагатиме у розслідувані воєнних злочинів Росії.

Сполучене Королівство передасть Україні машини для пошуку мін у водах. Українців почнуть навчати працювати з ними найближчими тижнями на території Великої Британії.

Також Борис Джонсон закликав міжнародну спільноту продовжувати курс на підтримку України, оскільки наша держава мужньо захищає свій суверенітет.

Володимир Зеленський подякував Джонсону за потужну підтримку України.

— Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга!, — написав Зеленський у соціальних мережах.

Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону Орден свободи.

Ця нагорода зображає те, що Борис робить для нашої країни та всієї Європи, — сказав президент.

Борис Джонсон подякував за нагороду й сказав:

— Я дуже хочу, щоб люди моєї країни абсолютно чітко розуміли, що стоїть на кону в Україні. Це стосується вас, вашого права жити у мирі та свободі. Насправді це стосується всіх нас, коли йдеться про свободу та демократію. Тут, в Україні, я хочу сказати, що ми маємо поворотну точку в історії. Саме зараз у нас є можливість приєднатися до вас, щоб разом сказати “Ні” тиранії й тим, хто посягає на українську свободу і незалежність. Тому, я вважаю, Україна переможе, — сказав Джонсон.

Також Володимира Зеленського та Бориса Джонсона помітили на прогулянці Хрещатиком. Звісно, хто ж не хоче побачити спалену російську техніку на власні очі.

Прес-конференція за підсумками візиту Бориса Джонсона до України: відео

Привітали Україну з Днем Незалежності й Сполучені Штати Америки. Джо Байден оголосив, що США нададуть Україні рекордний пакет допомоги на майже $3 млрд.

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