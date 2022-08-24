Україна

Приїхати та привітати особисто! Борис Джонсон втретє відвідав Україну та оголосив про новий пакет допомоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 19:15

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