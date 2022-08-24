Приехать и поздравить лично! Борис Джонсон в третий раз посетил Украину и объявил о новом пакете помощи

Борис Джонсон, который еще утром поздравил Украину с Днем Независимости, уже вечером был в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. В ходе своего визита 24 августа он объявил о новом пакете помощи Украине.

Пакет стоимостью 54 миллиона фунтов стерлингов включает беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы по запросу Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

850 микробеспилотников Black Hornet разработаны для использования в городах и селах для обнаружения приближения сил врага. Чтобы научиться управлять такими беспилотниками, нужно всего 20 мин. Беспилотник передает стриминговое видео и фотографии, чтобы наземные силы могли безопасно защищать города.

Еще, по словам премьер-министра Британии, страна будет помогать в расследовании военных преступлений России. Также Соединенное Королевство передаст Украине машины для поиска подводных мин. Украинцев начнут обучать работать с ними в ближайшие недели на территории Великобритании.

Борис Джонсон в свою очередь призвал международное сообщество продолжать курс на поддержку Украины, поскольку наша страна мужественно защищает свой суверенитет.

Владимир Зеленский поблагодарил Джонсона за столь сильную поддержку нашего государства.

— Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашей стране посчастливилось иметь такого друга! — написал Зеленский в социальных сетях.

Владимир Зеленский вручил Борису Джонсону Орден свободы.

Эта награда отображает то, что Борис делает для нашей страны и всей Европы, — сказал президент.

Борис Джонсон поблагодарил за награду и сказал:

— Я очень хочу, чтобы люди моей страны совершенно четко понимали, что стоит на кону в Украине. Это касается вас, вашего права жить в мире и свободе. На самом деле, это касается всех нас, когда речь идет о свободе и демократии. Здесь, в Украине, я хочу сказать, что мы находимся в поворотной точке в истории.

Именно сейчас у нас есть возможность присоединиться к вам, чтобы сказать “Нет” тирании и тем, кто посягает на украинскую свободу и независимость. Поэтому, я считаю, Украина победит, — сказал Джонсон.

Вместе Владимир Зеленский и Борис Джонсон прошлись по Крещатику. Не удивительно, кто не захочет увидеть сожженную российскую технику своими глазами?

Как Борис Джонсон гулял по Киеву — видео

Пресс-конференция по итогам визита Бориса Джонсона в Украину: видео

Поздравили Украину с Днем Независимости и Соединенные Штаты Америки. Джо Байден объявил, что США предоставят Украине самый большой пакет помощи почти на $3 млрд.

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