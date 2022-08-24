Ті, хто воюють за незалежність, знають її на смак! Привітання з Днем Незалежності від Валерія Залужного

Ще минулого року, коли ми святкували 30-річчя Незалежності України, ми не могли уявити, що цього року 24 серпня зустрінемо у повномасштабній війні. Українська армія довела, що здатна протистояти ворогу. Вже півроку ми даємо відсіч окупанту та проганяємо його з нашої землі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. Під час свого звернення він згадав усіх, хто століттями гинули за нашу свободу.
— Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її на смак! Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові та смерті, яким пронизане повітря. Солоний смак сліз.
Незалежність — це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш людей у бій та знаєш, що з нього повернуться не всі. Живі та полеглі залишаються з тобою назавжди, на совісті й у пам’яті.
Незалежність — це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш людей у бій та знаєш, що з нього повернуться не всі. Живі та полеглі залишаються з тобою назавжди, на совісті й у пам’яті.
Незалежність має голос — це голос предків, вони гинули в боях, у ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Голос тих, хто в мирних містах та селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час та місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.
Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися.
Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися.
Вічна пам’ять полеглим героям та вічна слава живим! Дякую, захисники та захисниці України, маю честь служити разом з вами! — сказав Валерій Залужний.
А військові, які взяли участь у відео, одноголосно сказали, що готові боротися за Україну, адже вони борються за життя рідних та майбутнє своїх дітей.
Раніше Верховний головнокомандувач ЗСУ та президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності.
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