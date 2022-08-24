Ті, хто воюють за незалежність, знають її на смак! Привітання з Днем Незалежності від Валерія Залужного

Ще минулого року, коли ми святкували 30-річчя Незалежності України, ми не могли уявити, що цього року 24 серпня зустрінемо у повномасштабній війні. Українська армія довела, що здатна протистояти ворогу. Вже півроку ми даємо відсіч окупанту та проганяємо його з нашої землі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців з Днем Незалежності. Під час свого звернення він згадав усіх, хто століттями гинули за нашу свободу.

— Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її на смак! Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові та смерті, яким пронизане повітря. Солоний смак сліз.

Незалежність — це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш людей у бій та знаєш, що з нього повернуться не всі. Живі та полеглі залишаються з тобою назавжди, на совісті й у пам’яті.

Незалежність має голос — це голос предків, вони гинули в боях, у ГУЛАГах, пухли від голоду і кістьми вимощували дороги імперії. Голос тих, хто в мирних містах та селах просить про допомогу під уламками своїх зруйнованих осель. Голос наших дітей, які не обирали час та місце народження, але яким довелося жити в часи великої війни.

Незалежність можлива тільки тоді, коли люди готові за неї боротися.

Вічна пам’ять полеглим героям та вічна слава живим! Дякую, захисники та захисниці України, маю честь служити разом з вами! — сказав Валерій Залужний.

А військові, які взяли участь у відео, одноголосно сказали, що готові боротися за Україну, адже вони борються за життя рідних та майбутнє своїх дітей.

Раніше Верховний головнокомандувач ЗСУ та президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності.

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