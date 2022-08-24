І все буде добре! Вакарчук спел вместе с военными прямо с линии фронта

Праздник независимости в этом году каждый встречает необычно: кто-то далеко от Украины, другие — в волонтерских штабах, а кому-то приходится поздравлять друг друга прямо в укрытиях.

Поздравления из окопов сейчас тоже не редкость — военные с радостью поздравляют украинцев с Днем Независимости, а сегодня к ним присоединился фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Сейчас певец находится на передней линии фронта, на Востоке Украины, и признается: для него большая честь поздравить украинцев с важнейшим для каждого гражданина нашей страны праздником оттуда, где сейчас творится история.

За последние шесть месяцев все украинцы поняли, что за независимость нужно постоянно бороться. Она не передается по наследству — ее нужно, как ребенка, рожать и лелеять.

В прямом эфире марафона Єдиних новин Святослав спел отрывок из песни І все буде добре. Песня, известная каждому украинцу, на которой выросло не одно поколение свободного народа, из окопов заиграла совершенно по-новому.

И сам Вакарчук сегодняшнюю 31-ю годовщину описывает словом Гордость — потому что Украина стала примером для других стран.

Так говорят в мире: везде висят желто-синие флаги, всем интересно увидеть Украину в своей жизни. Да и победа будет для нас именно поэтому столь ценной, потому что ее одерживает весь украинский народ.

И это действительно так! Украину и украинский народ сейчас уважают, поддерживают по всему миру. Борис Джонсон приехал и лично поздравил с Днем Независимости украинцев и президента Владимира Зеленского.

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