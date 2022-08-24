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Мова та культура — це наш щит проти Росії. Іван NAVI про модернізацію та популяризацію українських пісень

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2022, 18:00
Мова та культура — це наш щит проти Росії. Іван NAVI про модернізацію та популяризацію українських пісень
Фото: Instagram

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