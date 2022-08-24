Мова та культура — це наш щит проти Росії. Іван NAVI про модернізацію та популяризацію українських пісень

Українська музика — теж свого роду зброя. Вона підтримує бойовий дух населення та наших захисників. Українські артисти поширюють нашу музику по всьому світу та знайомлять жителів різних країн з нашою культурою.

Співак Іван NAVI розповів про популяризацію української музики.

Незалежність для мене — це щиро любити своє: культуру та землю, людей, цінувати та захищати. Передавати це з покоління в покоління.

Він ділиться: прадід був січовим стрільцем, тож родина Івана справді розуміє ціну незалежності. Співак переробив пісню січових стрільців Журавлі й наголошує: це родинна пісня, яка передавалася від прадіда й аж до нього.

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— Раніше я не розумів сенс цієї пісні. Але після 24 лютого ти починаєш інакше все переосмислювати, цінувати. Мова та культура — це наш щит проти Росії. Ми мусимо робити українське. Я дуже тішуся, що з’явилося багато нових артистів та українських пісень, — наголосив Іван.

Він вважає: модернізуючи старі українські пісні, не варто мудрувати. Має зберегтися концепція оригіналу, але варто додати більше сучасних мотивів, щоб молодь була зацікавлена у прослуховуванні та розвитку українського. А щоб наші нащадки не наступили на ті самі граблі з російськими піснями та культурою, Іван каже:

— Мені здається, майбутнім поколінням потрібно пояснювати, за що українці зараз борються. Щоб було розуміння: все, що пов’язано з Росією, це — неправильно.

Українські пісні — про кохання, відданість, життя, біль. Ми зібрали для тебе найкращі пісні української незалежності. Впевнені, багато з них ти добре знаєш.

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