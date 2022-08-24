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Язык и культура — наш щит против России. Иван NAVI о модернизации и популяризации украинских песен

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 августа 2022, 18:00
Язык и культура — наш щит против России. Иван NAVI о модернизации и популяризации украинских песен
Фото: Instagram

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