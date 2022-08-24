Язык и культура — наш щит против России. Иван NAVI о модернизации и популяризации украинских песен

Украинская музыка — тоже своего рода оружие. Она поддерживает боевой дух населения и наших защитников. Украинские артисты распространяют нашу музыку по всему миру и знакомят жителей разных стран с нашей культурой.

Певец Иван NAVI рассказал о популяризации украинской музыки.

Независимость для меня — это любить свое: культуру и землю, людей, ценить и защищать. Передавать это из поколения в поколение.

Он рассказал: его прадед был сечевым стрельцом, поэтому семья Ивана действительно понимает цену независимости. Певец переделал песню сечевых стрельцов Журавли и отмечает: это семейная песня, которая передавалась от прадеда и до него.

— Раньше я не понимал смысл этой песни. Но после 24 февраля ты начинаешь иначе все переосмысливать, ценить. Язык и культура — это наш щит против России. Мы должны делать украинское. Я очень рад, что появилось много новых артистов и украинских песен, — подчеркнул Иван.

Он говорит: при модернизации старых украинских песен не стоит переусердствовать. Должна сохраниться концепция оригинала, но стоит добавить больше современных мотивов, чтобы молодежь была заинтересована в прослушивании и развитии украинского. А чтобы наши потомки не наступили на те же грабли с русскими песнями и культурой, Иван говорит следующее:

— Мне кажется, будущим поколениям следует объяснять, за что украинцы сейчас борются. Чтобы было понимание: все, что связано с Россией, это неправильно.

Украинские песни — о любви, преданности, жизни, боли. Мы собрали для тебя самые лучшие песни украинской независимости. Уверены, многие ты хорошо знаешь.

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