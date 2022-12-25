Починаємо святкувати Різдво 25 грудня — Вакарчук про нові сімейні традиції та переосмислення життя

Сьогодні, 25 грудня, вся Європа та більшість християн у світі святкують Різдво. Україна ж зараз знаходиться на певному роздоріжжі — хтось традиційно святкує 7 січня, а для когось повномасштабна війна стала поштовхом відмовитись від юліанського календаря та перейти на григоріанський.

Наприклад, таке сталось і з українським співаком Святославом Вакарчуком. Він розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про нову родинну традицію святкування Різдва.

Про святкування Різдва 25 грудня

Ми цього року ухвалили родиною рішення, що починаємо святкувати Різдво 25 грудня, як це робить більшість християн світу.

Я з великою радістю хочу привітати всіх, хто святкує сьогодні, і тих, хто святкуватиме його за старою традицією — 7 січня. І навіть усіх, хто не святкує. Я хочу нам усім побажати перемоги світла над темрявою, — сказав Вакарчук.

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Він закликав людей не чекати дива, а творити його своїми руками. Адже цього року на всіх українців одне бажання — якнайшвидша перемога нашої країни та мир. Однак для цього кожен із нас має щось зробити.

Лідер гурту Океан Ельзи вважає, що питання, коли святкувати Різдво — дуже індивідуальне. І ніхто немає права нав’язувати свою позицію щодо цього. Однак для себе він обрав дату 25 грудня.

Для мене ця війна стала моментом остаточного переосмислення речей і отримання відповідей на питання, на які я для себе не міг відповісти.

— Дуже важлива традиція, але в цьому випадку важливий зміст традиції. І святкувати Різдво я вважаю за потрібне разом з тими людьми, які несуть нам світло, — пояснив музикант.

До речі, два дні тому співак відвідав Херсон, де виступив перед українськими захисниками. Ті своєю чергою передали Вакарчуку Вифлеємський вогонь миру.

Учора він вручив його президентці Молдови Майї Санду, коли приїхав заради масштабного концерту в Кишиневі.

З початком повномасштабної війни через благодійні концерти лідер гурту Океан Ельзи рідко буває вдома. Читай, що розповів Святослав Вакарчук про своїх дітей та розлуку з ними під час війни.

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