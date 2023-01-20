Больше всего счастья мне приносят мои дети: Мадонна объяснила, почему считает материнство работой и приравнивает его к искусству

Ее перечень наград впечатляет. Однако выдающаяся певица Мадонна несмотря ни на что считает своим величайшим достижением считает своих детей.

Исполнительница является многодетной матерью и всегда уделяла немало внимания теме материнства и прав детей в мире.

У нее есть как взрослые дети — 26-летняя Лурдес Леон и 22-летний Рокко Ричи, так и младшие — 17-летний Дэвид Банды Чикконе, 16-летняя Мерси Джеймс Чикконе и 10-летние близнецы Эстер и Стелли Чикконе.

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Однако Мадонна в интервью для Vanity Fair поделилась, что до сих пор ей трудно понять, как быть матерью.

Никто не дает вам руководство по материнству. Вы должны учиться на своих ошибках.

Певица рассказывает, что считает материнство настоящей работой. И в ней просто необходимо постоянно чему-то учиться и совершенствоваться.

А поскольку Мадонна — творческая личность и всю свою деятельность привыкла превращать в искусство, то и воспитание тоже называет определенным видом искусства.

Что бы там ни было, кто бы ты ни был или была, но иметь детей и воспитывать их — это искусство. И вам никто не даст руководство.

Поэтому каждый должен учиться на своих ошибках и понимать, что просто не будет, поскольку это работа, не предусматривающая выходных.

Благодаря философии в воспитании дети Мадонны уже успели сделать свои первые шаги по поиску своего места в мире. Кто-то решил стать частью искусства или быть активистом.

Больше всего меня радует, как каждый из них нашел свое творчество, свою занятость.

Несмотря на это, Мадонна рассказывает, что никогда не приобщала, например, свою дочь Лолу к занятиям музыкой или своего сына Рокко к рисованию.

Но я всегда открывала для них мир искусства и музыки. И я довольна тем, какие они сегодня. Я горжусь их работой.

Мадонна до сих пор пытается проводить немало времени со своими детьми, поскольку, как утверждает певица, это делает ее счастливой. Ей приятно видеть, как они радуются, как растут и развиваются, находят дела, которые когда-нибудь полюбят.

Больше всего счастья мне приносят мои дети. И много вдохновения.

Также певица призналась, что если бы была снова 20-летней, то все равно сделала бы все так же, как и раньше. Мадонна говорит, что понимает, что расти с такой матерью как она — это настоящий вызов. Однако она рада тому, какими выросли ее дети, а также тому, какую карьеру вместе с тем ей удалось построить.

Я хотела и хочу оставить свой след в мире. Итак, да, я продолжала бы нарушать покой, была бы авантюрной, выражалась, была бы бунтарем. В конце концов я сделала бы все так же.

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