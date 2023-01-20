Найбільше щастя мені приносять мої діти: Мадонна пояснила, чому вважає материнство роботою та прирівнює його до мистецтва

Її перелік нагород вражає. Проте видатна співачка Мадонна попри все вважає своїм найбільшим досягненням вважає своїх дітей.

Виконавиця є багатодітною матір’ю та завжди приділяла чимало уваги тему материнства та прав дітей у світі.

Вона має як дорослих дітей — 26-річну Лурдес Леон та 22-річного Рокко Річі, так і молодших — 17-річного Девіда Банди Чікконе, 16-річну Мерсі Джеймс Чікконе й 10-річних близнюків Естер і Стеллі Чікконе.

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Однак Мадонна поділилась в інтерв’ю для Vanity Fair, що й досі їй важко зрозуміти, як бути матір’ю.

Ніхто не дає вам посібника з материнства. Ви мусите вчитися на своїх помилках.

Співачка розповідає, що вважає батьківство справжньою роботою. І в ній просто необхідно постійно чогось навчатись та вдосконалюватись.

А оскільки Мадонна — творча особистість і всю свою діяльність звикла перетворювати у мистецтво, то й виховання теж називає певним видом мистецтва.

Хоч би що там було, хай би хто ти не був чи була, але мати дітей і виховувати їх — це мистецтво. І вам ніхто не дасть посібник.

Тому кожен мусить вчитися на своїх помилках та розуміти, що просто не буде, оскільки це робота, яка не передбачає вихідних.

Завдяки філософії у вихованні діти Мадонни вже встигли зробити свої перші кроки у пошуку свого місця у світі. Хтось вирішив стати частиною мистецтва або ж бути активістом.

Найбільше мене тішить те, як кожен із них знайшов свою творчість, свою зайнятість.

Попри це Мадонна розповідає, що ніколи не заохочувала, наприклад, свою доньку Лолу займатися музикою або свого сина Рокко малювати.

Але я завжди відкривала для них світ мистецтва та музики. І я задоволена тим, які вони сьогодні. Я пишаюся їхньою роботою.

Мадонна і досі намагається проводити чимало часу зі своїми дітьми, оскільки, як стверджує співачка, це робить її щасливою. Її тішить бачити, як вони радіють, як ростуть та розвиваються, знаходять справи, які колись полюблять.

Найбільше щастя мені приносять мої діти. І багато натхнення.

Також співачка зізналась, що якби була знову 20-річною, то все одно зробила б усе так само, як і раніше. Мадонна говорить, що розуміє, що зростати з такою матір’ю, як вона — це справжній виклик. Проте вона втішена тим, якими виросли її діти, а також тим, яку кар’єру водночас їй вдалось побудувати.

Я хотіла і хочу залишити свій слід у світі. Отже, так, я продовжувала б порушувати спокій, була б авантюрною, висловлювалась, була б бунтарем. Зрештою, я б зробила усе так само.

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