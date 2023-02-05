Стены горят в бою. Мама, а я стою! Антитела презентовали новую песню Фортеця Бахмут

Опыт военных и гражданских на этой войне невозможно сравнивать. Каждый проходит свой путь. Однако забыть его невозможно в обоих случаях и иногда он может превратиться как в слабость, так и в силу человека.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя, как и его коллеги, еще 24 февраля выбрал для себя путь на войне и долгое время говорил, что для него не время выпускать новые песни. Но потом он вместе с коллегами покинул фронт и почти через год после начала полномасштабного российского вторжения смог выпустить новую композицию.

Если говорить с творческой стороны — это вещи, которые я сублимировал в себе весь этот период. Может быть даже агрессивно, может быть даже слишком надрывно, оголенно они вылились в эту композицию.

Об этом рассказал Тарас Тополя в интервью Вадиму Карпьяку.

Сейчас также смотрят

Антитела: Фортеця Бахмут

Музыкант предупреждает, что прежде всего стремился создать композицию для своих собратьев, которые еще находятся на передовой и каждый день проживают в адской борьбе.

Тарас Тополя говорит, что у этой песни есть утилитарная функция — мотивировать военных стоять и держаться, несмотря на все сложности. А также находить силы и отбивать очередную атаку врага, невзирая на эмоции и боль брать себя в руки и стоять.

Мы ее презентовали для тех девушек и ребят, которые прямо на линии фронта борются. Мы хотим, чтобы эта песня пришла к ним в телефоны, в наушники и позволяла стоять, несмотря ни на что.

Песню удалось создать очень быстро. Как говорит Тарас Тополя, процесс написания лирики длился буквально несколько дней, а мелодия была создана Сергеем Усиком еще заранее.

Мы как люди, прошедшие похоже в течение полугода, пока мы были на передовой, решили, что нам нужно как никогда подобрать слова и сделать такую песню, которая бы не “плач и тоска”, а “свобода, ярость, сила”.

Антитела: Фортеця Бахмут — клип

Прежде чем выпустить песню, музыканты также отправились снимать клип — на передовую в Бахмут. Видеоработу представят уже 10 февраля.

Тарас Тополя предупреждает, что все происходящее в клипе — абсолютно реальная история. Боевая часть — не постановка, это настоящие бои.

Читать по теме Должны быть со своим народом! Антитела о ракетной атаке и переносе концертов в Польше Почему Антитела переносят концерты в Польше и как комментируют массовую ракетную атаку по Украине?

Также во время съемок музыкантам удалось услышать первые отзывы от тех, ради кого была написана песня. Как говорит лидер группы, военные восприняли песню очень хорошо. Защитники даже попросили возможность получить до премьеры песню себе в телефоны.

А теперь, когда у нас есть возможность услышать и почувствовать на себе совершенно новый этап творчества группы, Тарас Тополя советует не только слушать, но и делиться ею с родными, особенно с теми, которые сейчас на передовой.

Пусть они под нее борются и возвращаются домой живыми и невредимыми. И с победой обязательно.

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы с начала полномасштабного вторжения регулярно ездит на прифронтовые территории с концертами военных и людей, которые там остались.

В интервью Святослав Вакарчук рассказал о концертах на передовой и что нового артист узнал о себе с началом полномасштабной войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!