Маємо бути зі своїм народом! Антитіла про ракетну атаку та перенесення концертів у Польщі

Нещодавно по всій території України ворог завдав ракетних ударів, пошкодивши критичну інфраструктуру великих міст та забравши життя мирних жителів.

Війна, до якої, здавалося б, ми мали адаптуватися та звикнути, хоч як дивно це звучить, набуває нових, жахливіших форм, переконаний фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

Для співака в такий непростий час надзвичайно важливо залишатися зі своїм народом. У своєму зверненні він зазначив, що передусім він — громадянин, а вже потім музикант.

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У зв’язку з цим на своїй сторінці в Instagram співак повідомив про перенесення жовтневого турне в Польщі на 2023 рік.

Нові дати концертів гурт оголосить згодом. Попередньо, планує відіграти їх у березні, однак без гурту Chemia. Натомість це будуть великі сольні концерти. Також у програму турне гурт планує додати місто Краків.

Усі придбані квитки залишаться чинними до березня, а якщо нові дати не підходитимуть, ти без проблем можеш повернути їх.

В якості бонусу для своїх шанувальників гурт Антитіла натякнув на свої концерти у майбутньому в інших країнах світу.

Невідомо, чим закінчиться новий етап ескалації, тож Антитіла готуються до різних сценаріїв та збираються й надалі співпрацювати зі своїм батальйоном.

Нагадаємо, що Антитіла захищали нашу Україну не тільки піснею, а й зброєю. Читай про будні Тараса Тополі на фронті у нашому матеріалі.

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