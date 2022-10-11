Должны быть со своим народом! Антитела о ракетной атаке и переносе концертов в Польше

Недавно по всей территории Украины враг нанес ракетные удары, чем повредил критическую инфраструктуру крупных городов и унес жизни мирных жителей.

Война, к которой, казалось бы, мы должны адаптироваться и привыкнуть, как бы странно это ни звучало, приобретает новые, страшные формы, говорит фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

Для певца в такое непростое время очень важно оставаться со своим народом. В своем обращении он отметил, что, прежде всего он — гражданин, а уже потом музыкант.

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В связи с этим на своей странице в Instagram певец объявил о переносе октябрьского турне в Польше на 2023 год.

Новые даты концертов группа объявит позже. Предварительно планируют отыграть их в марте, однако без группы Chemia. Это будут большие сольные концерты. Также в программу турне группа планирует добавить город Краков.

Все приобретенные билеты будут действительны до марта, а если новые даты тебе не подходят, то без проблем можно будет оформить возврат билетов.

В качестве бонуса для своих поклонников группа Антитела готовится анонсировать будущие концерты в других странах.

Неизвестно, чем закончится новый этап эскалации, поэтому Антитела готовятся к разным сценариям и собираются и дальше сотрудничать со своим батальоном.

Напомним, что Антитела защищали нашу Украину не только песнями, но и оружием. Читай о буднях Тараса Тополи на фронте в нашем материале.

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