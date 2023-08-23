Щоб кохання знову панувало: DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя та Пономарьов випустили відео на спільну пісню Миліша

Слова кохання ніколи не пізно сказати, особливо, якщо вони сформувались у пісню. У цьому впевнились і співаки DZIDZIO, ALEKSEEV, Тарас Тополя та Олександр Пономарьов.

22 лютого 2022 року чотири українські артисти об’єдналися, щоб разом виконати романтичну композицію Миліша, у якій оспівали своїх коханих, які найближчі серцю.

У відео, що доповнює пісню, співаки хотіли привітати всіх українських жінок з початком весни, а тому прем’єра була запланована на 1 березня 2022 року.

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Та поділитись своїм творінням з аудиторією Олександр Пономарьов наважився лише півтора року потому після розмови з одним військовим командиром. Чоловік, як тільки почув пісню, сказав якомога швидше випускати її, щоб нагадати людям про їхні сильні почуття кохання.

Він дуже цікаво відповів, мовляв, терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно щоб було більше весіль! — ділиться Олександр Пономарьов.

DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя, Пономарьов: Миліша — слухати пісню

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Та поки українці продовжують творити та віднаходити нові сенси, російські окупанти продовжують красти. Читай, які українські пісні вкрали росіяни.

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