Шоу-биз

Чтобы любовь снова восторжествовала: DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя и Пономарев выпустили видео на общую песню Миліша

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 августа 2023, 22:00
Миліша
Фото: Instagram

Больше новостей
Фільм до Дня Незалежності
В новом фильме ко Дню Независимости каждый узнает себя! Ленту презентовали в столичном Доме кино
Как похудеть в талии: физические упражнения, которые помогут
К лету не успели, но — как похудеть в талии без изнурительных диет?
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Мі-8
Поражающая операция украинской разведки! Российский Ми-8 добровольно приземлился в Харьковской области
Смотреть больше

Материалы по теме

Тото Кутуньо
Был легендой итальянской музыки. Как жил и почему умер выдающийся певец Тото Кутуньо
JERRY HEIL & PRZYŁU - BRACIA
Ода единства двух народов: Jerry Heil выпустила песню с польским репером PRZYŁU
Ивасюк
Бегал голым по горам, кривлялся на камеру и имел страсть к музике. Что известно о жизни Владимира Ивасюка
Чорноморські ігри 2023 у Києві: як пройшли та хто переміг
Осуществить мечту детей о большой сцене, несмотря на войну! Как прошли Черноморские игры 2023 в Киеве

Видео
0:03:30
Фільм до Дня Незалежності

В новом фильме ко Дню Независимости каждый узнает себя! Ленту презентовали в столичном Доме кино
0:04:15
Одесский кинофестиваль
Вместо красной дорожки — черная. Как проходит и чем удивляет 14-й Одесский кинофестиваль
0:06:30
Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки
0:11:34
Кримська платформа 2023: про що говоритимуть на саміті
Послевоенное восстановление Крыма и как его будут освобождать — подробности Крымской платформы 2023
0:05:48
Трибунал
Генассамблея ООН, международный договор или гибридная модель: какие виды трибунала для РФ предлагает мир
0:10:28
День Державного прапора України 2023: привітання Зеленського та Залужного
Взовьется на всей суверенной территории! Поздравление Зеленского и Залужного с Днем Государственного флага
Карта бойових дій в Україні сьогодні 23.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 23 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Український прапор над Київрадою у 1990 році: історія підняття стяга
Искра, что привела к взрыву в обществе. 33 года назад над Киевсоветом взвился украинский флаг
0:06:23
Історії українок, які народжували на початку повномасштабного вторгнення
Впервые увидела сына в бомбоубежище: истории матерей, рожавших в первые дни полномасштабной войны
0:02:57
Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами
Закидывают людей кассетными снарядами и бомбами! Как Кругляковка выживает под ежедневными обстрелами
Больше видео
Как похудеть в талии: физические упражнения, которые помогут
Читать дальше
К лету не успели, но — как похудеть в талии без изнурительных диет?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь