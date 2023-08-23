Чтобы любовь снова восторжествовала: DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя и Пономарев выпустили видео на общую песню Миліша

Слова любви никогда не поздно сказать, особенно если они оформились в песню. В этом убедились и певцы DZIDZIO, ALEKSEEV, Тарас Тополя и Александр Пономарев.

22 февраля 2022 года четверо украинских артистов объединились, чтобы вместе исполнить романтичную композицию Миліша, в которой воспели своих любимых, которые самые близкие сердцу.

В видео, которое дополняет песню, певцы хотели поздравить всех украинских женщин с началом весны, поэтому премьера была запланирована на 1 марта 2022 года.

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Но поделиться своим творением с аудиторией Александр Пономарев решился только полтора года спустя после разговора с одним военным командиром. Мужчина, как только услышал песню, сказал как можно скорее выпускать ее, чтобы напомнить людям об их сильных чувствах любви.

Он очень интересно ответил, мол, срочно ее выпускай и не тяни, потому что у нас в Украине сейчас очень много разводов, а нужно, чтобы было больше свадеб! — делится Александр Пономарев.

DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя, Пономарев: Миліша — слушать песню

Но пока украинцы продолжают творить и находить новые смыслы, российские оккупанты продолжают воровать. Читай, какие украинские песни украли россияне.

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