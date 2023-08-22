Ода единства двух народов: Jerry Heil выпустила песню с польским репером PRZYŁU

Польша стала помогать Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Она сразу открыла границы для миллионов людей, бежавших от войны, предоставила им убежище, финансовую и гуманитарную помощь. А также не медлила с поставкой военной помощи Украине.

Такая тенденция наблюдается и доныне — Польша продолжает всесторонне поддерживать Украину и ее людей. Такая искренняя и братская взаимопомощь поражает и восхищает как украинцев, так и поляков. А наши артисты решили посвятить этому песню.

Украинская певица и сонграйтер Jerry Heil в синергии с польским репером PRZYŁU создали песню BRACIA ко Дню Независимости Украины. О чем песня, как происходила международная коллаборация и релиз композиции, найдешь в материале.

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О чем песня BRACIA

Всесторонняя поддержка Польши настолько удивила, что Jerry Heil и PRZYLU решили создать композицию о дружбе между украинским и польским народами, готовность подставить плечо в беде и всесторонне поддерживать.

Этой песней Jerry Heil и PRZYŁU декларируют творческую дружбу между народами и культурный союз Украины и Польши. Они еще раз доказывают, что он настоящий, искренний и крепкий.

— Лето 2022 года. Украина поражает своей устойчивостью мир, а Польша поражает Украину своей эмпатией и поддержкой, — говорит украинская исполнительница.

Украинской командой мы собрались на студии с командой польского репера PRZYLU, чтобы написать трек, а написали эпическую оду единства наших народов: о тех, кто оказался настоящими сестрами и братьями.

Польский рэпер PRZYŁU рассказал, что артистам не понадобилось много времени на поиски темы для песни, она возникла сама собой.

Создание песни BRACIA

Jerry Heil также поделилась процессом создания песни BRACIA. Так, мелодию и текст припева создал сам PRZYLU. Он оказался невероятным лириком и мелодистом.

Слушая его строки на польском, не нужно перевода, чтобы понять смысл. В этом и есть сила настоящей музыки. Прошел год, песня созрела, и мы готовы выпустить ее раздаваться ко Дню Независимости Украины.

— Jerry Heil попросила меня написать партию на польском, я рассказывал ей о чем она. Мы учили версии друг друга на родных языках.

Эмоции переполняли, продюсер создал невероятную этническую часть. Я считаю этот отрывок очень важным и памятным, — делится впечатлениями PRZYŁU.

Самой Jerry изучение партии на польском языке понравилось. По ее словам, работа шла просто. Когда PRZYŁU учил ее правильному произношению польских слов для записи песни, она поняла, что этот язык очень мил.

— Своим подобием украинского она еще и поощряет к изучению, — рассказывает о своих впечатлениях артистка.

Оба артиста сразу почувствовали общий ритм. Певица делится, что композиция BRACIA была написана за час, а готовый трек с аранжировкой и бэк-вокалом был создан в тот же день.

Jerry Heil и PRZYŁU — BRACIA: слушать онлайн

Выпуск песни запланировали ко Дню Независимости Украины, ведь именно на такие знаковые праздники мы благодарим всех, кто боролся и продолжает бороться за нашу страну, а также тех, кто стоит бок о бок.

В истории наших стран много общих событий, и мы вместе боремся против общего врага. Только объединившись сможем победить, уверены артисты.

Другие коллаборации с польским исполнителем

Напомним, что для Jerry Heil это уже не первая коллаборация с польскими артистами. Весной она выпустила трек Bronia совместно с польским певцом Ochma. Песня стала саундтреком настоящей и искренней любви.

Весной Jerry Heil выпустила еще одну композицию — На небе – ни звезды. Послушать песню и узнать о чем она, можешь в нашем материале.

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