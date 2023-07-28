Благословенна Земля – новая мощная песня Jerry Heil ко Дню Украинской Государственности

Украинская певица и автор песен Jerry Heil представила свою новую композицию под названием Благословенна Земля ко Дню Украинской Государственности. В этой песне артистка выражает свою гордость и счастье от того, что она украинка, и использует музыку как средство передачи многогранных смыслов.

Песня Благословенна Земля имеет глубокую историческую окраску, вспоминая фигуры, повлиявшие на становление государственности Украины от ее начала, а также переломные события современности, определяющие будущее нации.

Jerry Heil делится своим эмоциональным состоянием при написании и записи песни. Она гордится тем, что украинцы – это потомки величественных и несокрушимых людей, и у них благословенная земля, унаследованная от своих предков.

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Певица считает, что музыкальные произведения как эта песня помогают сохранять национальные ценности и формируют национальную память.

Благословенна Земля — Jerry Heil

Песня также содержит упоминания исторические события, такие как культ бога грома Перуна, крещение Руси Владимиром Великим в реке Почайной, а также строительство валов Ярославом Мудрым и другие.

Jerry Heil была вдохновенной идеей своего второго идеального Дня Украинской Государственности, который имеет целью поощрять украинцев узнавать больше об истории своей страны.

Певица верит, что Благословенн Земля играет немаловажную роль в развитии украинской музыки и формировании национального сознания. Она надеется, что песня станет популярной среди молодежи и их потомков, и ее будут слушать многие годы.

Кроме того, к песне был создан видеоклип, съемочные места которого связаны с мало известными природными красотами украинского села Большая Бугаевка.

Исполнительница надеется, что такое продвижение поможет популяризировать внутриукраинский туризм и обратит внимание общественности на необходимость сохранения природных богатств Украины.

Кстати, недавно Jerry Heil создала свой музыкальный лейбл NOVA MUSIC, который, по ее словам, преследует цель изменить подход к шоу-бизнесу, положив в основу принципы честности и доверия. У Лейбла уже есть первая участница, артистка Vitaliia, которая стала популярной благодаря своему треку Чом тобі, враже, не спиться, набравший популярность в TikTok.

И еще немного интересного для тебя. Украинский рэп-исполнитель и певец BURLA и украинский поэт, музыкант, командир отделения ВСУ в 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша Павел Вышебаба выпустили совместное музыкальное произведение Душі. В нем объединились украинский рэп и поэзия.

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