Благословенна Земля — нова потужна пісня Jerry Heil до Дня Української Державності

Українська співачка та авторка пісень Jerry Heil представила свою нову композицію під назвою Благословенна Земля до Дня Української Державності. У цій пісні артистка виражає свою гордість та щастя від того, що вона — українка, і використовує музику як засіб передачі багатогранних сенсів.

Пісня Благословенна Земля має глибоке історичне забарвлення, згадуючи постаті, що вплинули на становлення державності України від її початку, а також переломні події сучасності, що визначають майбутнє нації.

Jerry Heil ділиться своїм емоційним станом під час написання та запису пісні. Вона пишається тим, що українці — це нащадки величних та незламних людей, і вони мають благословенну землю, успадковану від своїх предків.

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Співачка вважає, що музичні твори, такі, як ця пісня, допомагають зберігати національні цінності та формують національну пам’ять.

Благословенна Земля — Jerry Heil

Пісня також містить згадки про історичні події, такі як культ бога грому Перуна, хрещення Русі Володимиром Великим у річці Почайній, а також будівництво валів Ярославом Мудрим та інші.

Jerry Heil була натхненною ідеєю свого другого ідеального Дня Української Державності, який має за мету заохочувати українців дізнаватися більше про історію своєї країни.

Співачка вірить, що Благословенна Земля відіграє важливу роль у розвитку української музики та формуванні національної свідомості. Вона сподівається, що пісня стане популярною серед молоді та її нащадків, і буде на слуху протягом багатьох років.

Крім того, до пісні було створено відеокліп, знімальні місця якого пов’язані з маловідомими природними краєвидами українського села Велика Бугаївка.

Виконавиця сподівається, що така промоція допоможе популяризувати внутрішньоукраїнський туризм та зверне увагу громадськості на потребу збереження природних багатств України.

До речі, нещодавно Jerry Heil створила свій музичний лейбл NOVA MUSIC, який, за її словами, має на меті змінити підхід до шоу-бізнесу, поклавши в основу принципи чесності та довіри. Лейбл вже має першу учасницю, артистку Vitaliia, яка стала популярною завдяки своєму треку Чом тобі, вороже, не спиться, який набрав популярності у TikTok.

І ще тобі трішки цікавого. Український реп-виконавець та співак BURLA й український поет, музикант, командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша Павло Вишебаба випустили спільний музичний твір Душі. У ньому поєдналися український реп та поезія.

Виконавці дали Вікнам коментар щодо створення пісні та творчості під час війни.