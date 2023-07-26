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Поєднання української поезії та репу! Павло Вишебаба та BURLA розповіли про створення треку Душі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Липня 2023, 19:00
Vyshebaba та BURLA — Душі: прем’єра пісні

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