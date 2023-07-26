Поєднання української поезії та репу! Павло Вишебаба та BURLA розповіли про створення треку Душі

Українська музична сфера отримала новий поштовх розвитку після повномасштабного вторгнення. Дедалі більше українців відмовилися від російського контенту. Тож в Україні почало з’являтися більше молодих артистів, які створюють україномовні пісні.

Також великий відбиток на творчість артистів наклала війна. Адже виконавці висловлюють як свої переживання, так і мільйонів українців.

Український реп-виконавець та співак BURLA й український поет, музикант, командир відділення ЗСУ у 68 ОЄБр ім. Олекси Довбуша Павло Вишебаба випустили спільний музичний твір Душі. У ньому поєдналися український реп та поезія.

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Vyshebaba та BURLA — Душі: про що пісня

Пісня Душі — це реальна історія з фронту про сьогодення військового Донбасу, поєднана з приспівом, який передає водночас великий біль та могутню силу воїнів.

Павло Вишебаба каже, що пам’ятає, як написав текст до пісні Душі, адже це було незвично.

— На початку повномасштабного вторгнення, коли ми були на моїй рідній Донеччині, я прокинувся близько четвертої ранку та дивився на схід сонця крізь дим вдалині — росіяни обстрілювали Марʼїнку та Вугледар.

За цими містами була Волноваха, а ще далі — Маріуполь в оточенні. Там я прожив шість років і уявляв, як просто зараз вулиці, будинки, парки — де я дружив, писав вірші, закохувався — знищують росіяни. А люди, яких я знаю, сидять у підвалах і погребах майже без води та їжі.

Ми були так близько — кілометрів вісімдесят по прямій, але поки що не могли їм допомогти.

Ці відчуття в серці, як мені здалось, можна порівняти з фантомними болями в тілі. Ми відчуваємо, що наші міста там, але не можемо їх торкнутись, вони відрізані скальпелем фронту.

Я відштовхнувся від цього порівняння й написав вірш Фантомні болі, який ліг в основу треку Душі.

Павло Вишебаба про написання віршів на війні

Поет каже, що натхнення не приходить несподівано, треба пройти півшляху йому назустріч. Сконцентруватись на подіях, думках, почуттях і емоціях, які хочеш передати, знайти потрібні розмір та образи.

— Тому я не пишу вірші під час виконання завдань, а запамʼятовую, щоб в памʼяті повертатися в той чи інший момент. Записую вірші чи оповідання в нотатки телефона, зараз це дуже зручно.

На запитання, чи є на фронті місце позитивним та романтичним віршам, Павло відповідає:

— Письменники — не акини, які співають про те, що бачать (акини — народні поети-імпровізатори, ред.). Кожен може так яскраво пригадати моменти з мирного життя, що захочеться це описати в поезії чи прозі. До того ж у багатьох відбувається переоцінка цінностей і люди заново згадують і по-іншому дивляться на своє попереднє життя.

На фронті цілий вир емоцій, спогадів, вислуханих історій, і все це може бути матеріалом для творів.

Також чоловік розповів, як це — бути творчою людиною на війні.

— Я помічаю, як мене насправді мало цікавить військова справа, вивчаю її лише з необхідності. Навіть завдання собі не ставлю зрозуміти війну. Хочу краще зрозуміти себе та людей, а не війну.

Мені цікаві ми з вами: як ми проявляємо себе в тих чи інших обставинах, як змінюємось, як втрачаємо або знаходимо себе, як підставляємо інших або жертвуємо собою заради них. Чому кожен з нас робить той чи інший вибір — ось що цікаво.

Думаю, творча людина на фронті уважніша до людей навколо і того, що відбувається всередині неї.

Зараз багато згадують Ремарка. Тому ми не могли не запитати у Павла, чи справді мають щось спільне війна в Україні у 2023 та антивоєнний роман.

— Романи Ремарка я прочитав років 15 тому, але дійсно, вперше побувавши на фронті, неодноразово згадував сцени з його творів. У ранніх романах, як і Гемінґвей, він дуже влучно передав атмосферу війська, стосунків між побратимами, одночасно веселий і фатальний дух фронту.

Думаю, що про сьогоднішні події українці також напишуть романи, які стануть частиною світової літератури: не стільки про війну, скільки про людей.

Burla про роль музики під час війни та місію артистів

Виконавець Burla вважає, що роль музики насамперед — це моральна підтримка військових на фронті.

— Я отримую дуже багато слів подяки про те, як це важливо для них. По-друге, медійність артиста допомагає підтримувати та організовувати великі благодійні збори. Хоч у мене й не так багато підписників в Instagram (23 тис.), але навіть така кількість допомогла нам зібрати 400 тис. грн на дрони для хлопців, які сьогодні на Донецькому напрямку боронять нашу рідну землю.

Я поважаю артистів, які завдяки своїй медійності збирають кошти для ЗСУ та підтримують моральний дух своєю творчістю, що і я роблю від щирого серця. Підтримувати та допомагати — це і є, на мою думку, місія будь-якого артиста.

Також співак розповів про важливість україномовного контенту

Мова — це національна ознака, це інструмент розвитку і популяризації української культури. Шкода, що саме завдяки повномасштабному вторгненню змінилося наше ставлення до мови.

Українська мова вважається однією з милозвучних, а ми лише нещодавно почали витісняти російськомовний контент. Сучасна українська музика вийшла на світовий рівень. І річ у тім, що вона популярна не через тренди та підтримку України у зв’язку з війною, а тому, що українська музика надзвичайно крута.

І як наслідок — всі слухають таку музику, українські пісні є у рейтингу світових трендів Spotify. Наша задача, як артистів, зробити українську музику однією з найпопулярніших у світі, тому створювати україномовний контент не тільки важливо, а й необхідно, — говорить він.

Vyshebaba та BURLA — Душі: слухати онлайн

Багато артистів влаштовують концерти для військових прямо на передовій, щоб підтримати їх моральний дух. Раніше Святослав Вакарчук розповів про благодійні концерти.

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