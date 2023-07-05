Я наче стаю чистішим, коли приїжджаю туди — Святослав Вакарчук про концерти на передовій

Під час повномасштабної війни кожен свідомий українець став робити те, що допомагає державі та війську. Хтось — тримає бізнес попри всі труднощі та перешкоди. Інші — плетуть сітки чи заготовляють сухпаї для військових. Зрештою, добровольці йдуть захищати країну зі зброєю в руках.

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук також знайшов своє місце: він їздить із благодійними концертами, збирає гроші для армії. А ще — підіймає бойовий дух тим, хто нині ризикує власним життям за його та всі наші.

Співак у телемарафоні Єдині новини розповів Яні Брензей про благодійні концерти гурту в різних містах України, щоб назбирати на амуніцію та техніку захисникам. Також Святослав Вакарчук поділився враженнями та емоціями від концертів на передовій.

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Відомо, що Вакарчук із гуртом повертався з Донбасу та їхав в Одесу. За весь час повномасштабної війни Океан Ельзи дав уже 205 концертів у зоні бойових дій, часто за один день таких виступів може бути декілька у різних місцях.

Чи змінився настрій захисників та захисниць за цей час

За спостереженнями Святослава Вакарчука, наші військові продовжують випромінювати впевненість та, як він сам це назвав, тиху силу.

— Безумовно, є втрати. І є втома, але на загальний настрій, як я бачу, це ніяк не впливає. Звісно, є й бажання більшої допомоги від західних партнерів.

Найгірше — це, безумовно, відчуття втрати близьких і того, що ворог продовжує руйнувати наші землі. Але від цього тільки росте наше бажання звільнити країну і закінчити війну.

Сам Святослав Вакарчук зізнається: він не надто аналізує, чому він зараз робить те, що робить.

— Я просто знаю, що це потрібно нашим воїнам на передовій: вони це кажуть, я бачу це в їхніх очах. До мене часто звертаються з тих чи інших командувань. Також це потрібно й мені, бо ці хлопці та дівчата надихають мене.

Я наче стаю чистішим, коли приїжджаю туди. Та й вважаю, що зараз кожен має робити те, що він найкраще вміє.

Нині Океан Ельзи збирає кошти для 28 бригади. Після Одеси співак планує виділити час на створення нової музики.

Про концерти для військових у повній секретності, свій графік та перенавантаження раніше розповідав український співак Pianoboy.

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