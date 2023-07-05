Шоу-біз

Я наче стаю чистішим, коли приїжджаю туди — Святослав Вакарчук про концерти на передовій

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Липня 2023, 20:00
Вакарчук
Фото: Instagram

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