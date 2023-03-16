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“Військові мені дякують за те, що я просто співаю, і просять ще”: Victoria Niro про прихильників та місію під час війни

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Березня 2023, 16:00
Victoria Niro

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