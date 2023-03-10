Митцям потрібен #культурнийшлях! Що відомо про ініціативу, чому виникла та що думають зірки

Від 24 лютого українці забули, що таке професія вузького спрямування: тепер всі ми — волонтери, благодійники, військові, корегувальники, журналісти та розповсюджувачі інформації. Український голос нині особливо чути за кордоном — завдяки біженцям та українським артистам, які їздять країнами світу з благодійними концертами та розповідають правду про війну. Та от нещодавно мережу сколихнула історія, що вже зазнала розголосу. Деякі українські митці, скориставшись дозволом на виїзд з України за умови благодійної діяльності там, не повернулися додому — незаконно втекли за кордон використавши можливість отримати сприяння на перетин кордону від МКІП. Про це також написали у Всеукраїнській асоціації музичних подій UAME. В чому цимус скандалу, чого домагаються у ВАМП та що про це думають українські музиканти — читай далі. Зараз також дивляться Скандал навколо виїзду співаків: що відомо

— Культура завжди була рушієм революцій та боротьби за свободу. І ми не маємо дати можливості зрадникам знищити зусилля тисяч культурних діячів, — так однозначно написали у своєму Facebook учасники Всеукраїнської асоціації музичних подій UAME.

Вони кажуть: через прецеденти із незаконним виїздом деяких українських митців, влада планує повністю закрити кордони для співаків.

Закликаємо усіх свідомих артистів та працівників культурної сфери, які вже більше ніж рік влаштовують благодійні концерти, повертаються в Україну і шанують закони — не мовчати, розповсюджувати це звернення і використовувати хештег #культурнийшлях у своїх промовах.

Справді: за цей рік український шоубіз повністю реорганізувався, багато співаків практично нічого не отримують зі своїх концертів, адже направляють кошти на потреби нашої армії.

В асоціації також звернулися до Президента України Володимира Зеленського та Міністерства культури на чолі з Олександром Ткаченком, аби це рішення було відхилене, а зрадників України, які незаконно виїхали за межі держави, такими визнати та притягнути до відповідальності.

— Ми просимо притягнути зрадників до відповідальності, а також зробити такі умови для виїзду за кордон, щоб свідомі артисти могли продовжувати виконувати свою місію і допомагати Україні, — зазначають в UAME. Разом з тим, багато українських діячів уже поширюють у соціальних мережах дописи під хештегом #культурнийшлях. Серед них — Сергій Жадан, Мотор’Ролла, Мар’яна Мокринська.

Ми розпитали, що про #культурнийшлях думають українські митці

Українська реперка alyona alyona каже: насамперед співак — це не виключно одна персона. Це людина і команда за ним.

— Це пазли, з яких складається велика картина, яка за допомогою злагодженої роботи виконує важливі місіонерські завдання від України на багатьох фронтах. Один із яких — це амбасадорство і мови, і культури, і менталітету України в різних європейських країнах.

Другий — це слова подяки країнам, які допомагають. Третій — це нагадувати та прохати ці країни про надання нам більшої допомоги.

Основне та не маловажливе — усі ми продовжуємо платити податки в Україну. Позбавивши чоловіків-співаків можливості виїжджати та працювати разом з колективами, ви позбавляєте їх зокрема й фінансів на проживання. Вони не мають змоги донатити, сплачувати податки та взагалі виконувати свою функцію місіонерську.

Це і про написання музики, допомогу у грі, робити гарний звук, організовувати тури, захищати. Без турменеджерів-чоловіків, наприклад, в жіночому колективі дуже складно. Особливо в Європі, де на кожному кроці бувають абсолютно різні ситуації.

Але стовідсотково, що необхідно карати тих людей, які виїхали, які не сплачують податки і які не повертаються в Україну у визначені Міністерством культури терміни. Важливо притягувати їх до відповідальності.

Співак Олексій Завгородній, більш відомий під псевдо Позитив, каже: музиканти нині стали рупором народу для кожного куточку світу!

— Кожен наш творець має свою аудиторію закордоном, а це тисячі та навіть мільйони людей, які довіряють йому. І коли стає питання зібрати кошти, або привезти важливі речі для допомоги Україні, саме артист, його творчість і довіра до нього стає найкращим інструментом для досягнення будь-якої мети!

Благодійні концерти — це не просто збір грошей, а емоційний обмін!

А головне — поширення української культури та правди, в противагу агресивній пропаганді ворога, — наголошує співак.

Які є розв’язання проблеми?

Альона вважає, що важливо фіксувати на митному кордоні та в Міністерстві культури, через які документи такі люди подались, коли у них був закінчений виїзд, чи повернулись вони до України, чи продовжили жити за кордоном — відстежувати всі ці пункти.

— Цим самим ми маємо показувати всім і в Європі, і в Україні, що наш закон діє, що людина не може безкарно показувати негідний менталітет українця, псувати репутацію тим людям, які сумлінно виконують свої трудові та громадянські обов’язки як музиканти, як амбасадори культурного і мистецького фронту.

Загалом показувати, що наш закон діє, що наша система не така: її не можна обманути, наплювати, знехтувати нею, жити собі спокійно, а ще на додаток — й хизуватися цим.

Люди, які чинять так — просто перекреслюють ті досягнення, які робимо ми.

Співачка визначає, що саме зараз європейська і світова спільнота звернула увагу на українських музикантів, артистів, митців, художників. І всі вони є бажаними гостями на європейських фестивалях, у всіляких спілках. На державних європейських святах і заходах, які організовуються для підтримки України, на європейському телебаченні, на європейському радіо.

А ще наголошує: варто карати тих, хто закон порушив, а не усіх, хто навіть справно сплачував податки та допомагав українській армії. До чого також закликає й #культурнийшлях.

Нас за законом випускали, ми виконували всі правила і норми. Так було споконвіку: якщо злочинець порушив закон — його садять за ґрати. Люди, які не порушують закон, не мають страждати від тих людей, які вчиняють негідно.

Таку думку поділяє й автор та співак Позитив.

Тих зрадників, хто нехтує такою справою, треба лишати громадянства або штрафувати, а ці гроші можуть піти на культурний розвиток країни або на ЗСУ, — підсумовує він.

Про свої благодійні тури Європою ексклюзивно розповідав український співак Артем Пивоваров. Читай про його місію та мрії після війни у нашому матеріалі.

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