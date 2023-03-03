Підкорення музичного Евересту з Героєм України — у Києві проходить благодійний концерт Святослава Вакарчука

У Києві проходить благодійний концерт Святослава Вакарчука в акустичному форматі. Кошти з концерту підуть на закупівлю дронів для декількох бригад.

У схожому форматі співак вже виступав у Лондоні, де йому вдалось зібрати 147 мільйонів гривень. На подію у серці Великої Британії тоді були запрошені також члени королівської родини та чимала кількість дипломатів.

У програмі концерту в Києві — пісні Океану Ельзи і народні композиції, а також декілька світових каверів. Уже прозвучали Місто Марії та Еверест.

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Місто Марії виконувалося вперше колись для 95 бригади. І сьогодні боєць із цього підрозділу теж присутній на заході.

Крім того, на концерт також запрошений Герой України Лев Пашко на псевдо Хорус. Чоловік з 18 років служить у складі ОЗСП Азов, а з перших днів повномасштабної війни стояв на обороні Маріуполя.

Святослав Вакарчук говорить, що з точки зору фінансів, це дуже ефективна історія, коли ти виступаєш для малої кількості людей, які щиро підтримують Україну.

Але все одно найважливіше це ж навіть не гроші, а те, що приходять тисячі людей, навіть не українці, та підтримують Україну.

Також співак додає, що він планує продовжувати проводити благодійні концерти, як сольно, так і з гуртом Океан Ельзи, який називає своєю музичною сім’єю.

Від початку повномасштабного вторгнення Святослав Вакарчук здійснив уже 179 великих і маленьких виступів на фронті. Та співак планує разом з гуртом поїхати у благодійний тур в Європу, США, а також на Схід України.

Щодо суми, яку вдалось зібрати за увесь цей час, Святослав Вакарчук говорить, що це десятки мільйонів гривень, але скоро вони перетворяться у сотні мільйонів.

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук з початку повномасштабного вторгнення регулярно їздить на прифронтові території з концертами для військових та людей, що там залишились. В інтерв’ю Святослав Вакарчук розповів про концерти на передовій та чи чує західний світ Україну.

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