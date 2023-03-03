Покорение музыкального Эвереста с Героем Украины: в Киеве проходит благотворительный концерт Святослава Вакарчука

В Киеве проходит благотворительный концерт Святослава Вакарчука в акустическом формате. Средства с концерта пойдут на закупку дронов для нескольких бригад.

В похожем формате певец уже выступал в Лондоне, где ему удалось собрать 147 миллионов гривен. На событие в сердце Великобритании были приглашены также члены королевской семьи и немалое количество дипломатов.

В программе киевского концерта — песни и Океана Эльзы, и народные, а также несколько мировых каверов. Уже прозвучали Місто Марії и Еверест.

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Песня Місто Марії исполнялась впервые для 95 бригады. И сегодня боец из этого подразделения тоже присутствует на мероприятии.

Кроме того, на концерт также приглашен герой Украины Лев Пашко с позывным Хорус. Мужчина с 18 лет служит в составе ОЗСП Азов, а с первых дней полномасштабной войны стоял на обороне Мариуполя.

Святослав Вакарчук говорит, что с точки зрения финансов, это очень эффективная история, когда ты выступаешь для малого количества людей, которые искренне поддерживают Украину.

Но все равно, самое важное это даже не деньги, а то, что приходят тысячи людей, даже не украинцы, и поддерживают Украину.

Также певец добавляет, что он планирует продолжать проводить благотворительные концерты, как сольно, так и с группой Океан Эльзы, которую называет своей музыкальной семьей.

С начала полномасштабного вторжения Святослав Вакарчук совершил уже 179 больших и маленьких выступлений на фронте. Однако певец планирует вместе с группой поехать в благотворительный тур в Европу, США, а также на Восток Украины.

Относительно суммы, которую удалось собрать за все это время, Святослав Вакарчук говорит, что это десятки миллионов гривен, но скоро они превратятся в сотни миллионов.

Музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения регулярно ездит на прифронтовые территории с концертами для оставшихся там военных и людей. В интервью Святослав Вакарчук рассказал о концертах на передовой и слышит ли западный мир Украину.

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