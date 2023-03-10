Певцам нужен #культурнийшлях! Что известно об инициативе, почему возникла и что думают звезды

С 24 февраля украинцы забыли, что такое профессия узкого направления: теперь все мы — волонтеры, благотворители, военные, корректировщики, журналисты и распространители информации. Украинский голос сейчас особенно слышен за границей — благодаря беженцам и украинским артистам, которые ездят по странам мира с благотворительными концертами и рассказывают правду о войне.
Но вот недавно сеть всколыхнула история, уже испытавшая огласку. Некоторые украинские певцы, воспользовавшись разрешением на выезд из Украины при условии благотворительной деятельности там, не вернулись домой — незаконно сбежали за границу, использовав возможность получить содействие при пересечении границы от МКИП.
Об этом написали также во Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME. В чем причина скандала, чего добиваются в ВАМП и что об этом думают украинские музыканты — читай дальше.
— Культура всегда была двигателем революций и борьбы за свободу. И мы не должны дать возможности предателям уничтожить усилия тысяч культурных деятелей, — так однозначно написали в своем Facebook участники Всеукраинской ассоциации музыкальных событий UAME.
Они говорят: из-за прецедентов с незаконным выездом некоторых украинских певцов, власти планируют полностью закрыть границы для всех.
Призываем всех сознательных артистов и работников культурной сферы, которые уже больше года устраивают благотворительные концерты, возвращаются в Украину и уважают законы — не молчать, распространять это обращение и использовать хештег #культурнийшлях в своих речах.
Призываем всех сознательных артистов и работников культурной сферы, которые уже больше года устраивают благотворительные концерты, возвращаются в Украину и уважают законы — не молчать, распространять это обращение и использовать хештег #культурнийшлях в своих речах.
Действительно: за этот год украинский шоубиз полностью реорганизовался, многие певцы практически ничего не получают со своих концертов, ведь все направляют на нужды нашей армии.
В ассоциации также обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству культуры во главе с Александром Ткаченко, чтобы это решение было отклонено, а предателей Украины, незаконно выехавших за пределы государства, такими признать и привлечь к ответственности.
— Мы просим привлечь предателей к ответственности, а также создать такие условия для выезда за границу, чтобы сознательные артисты могли продолжать выполнять свою миссию и помогать Украине, — отмечают в UAME.
Вместе с тем многие украинские деятели уже распространяют в социальных сетях сообщения под хештегом #культурныйшлях. Среди них — Сергей Жадан, Мотор’Ролла, Марьяна Мокринская.
Украинская репер alyona alyona говорит: прежде всего, певец — это не исключительно одна персона. Это человек и команда за ним.
— Это пазлы, из которых состоит большая картина, которая с помощью слаженной работы выполняет важные миссионерские задачи от Украины на многих фронтах. Один из которых — это амбасадорство и языка, и культуры, и менталитета Украины в разных европейских странах.
Второй — это слова благодарности помогающим странам. Третий — это напоминать и просить эти страны о предоставлении нам большей помощи.
Второй — это слова благодарности помогающим странам. Третий — это напоминать и просить эти страны о предоставлении нам большей помощи.
Основное и немаловажное — все мы продолжаем платить налоги в Украину. Лишив мужчин-певцов возможности выезжать и работать вместе с коллективами, вы лишаете их, в том числе и финансов на проживание. Они не имеют возможности донатить, платить налоги и вообще выполнять свою миссионерскую функцию.
Это и о написании музыки, помощи в игре, делать хороший звук, организовывать туры, защищать. Без турменеджеров-мужчин, например, в женском коллективе очень сложно. Особенно в Европе, где на каждом шагу бывают совершенно разные ситуации.
Но стопроцентно, что необходимо наказывать людей, которые не платят налоги, выехали не возвращаются в Украину в определенные Министерством культуры сроки. Важно привлекать их к ответственности.
Но стопроцентно, что необходимо наказывать людей, которые не платят налоги, выехали не возвращаются в Украину в определенные Министерством культуры сроки. Важно привлекать их к ответственности.
Певец Алексей Завгородний, более известный как Позитив, говорит: музыканты стали рупором народа для каждого уголка мира!
— Каждый наш создатель имеет свою аудиторию за рубежом, а это тысячи и даже миллионы доверяющих ему людей. И когда становится вопрос собрать средства или привезти важные вещи для помощи Украине, именно артист, его творчество и доверие к нему становится лучшим инструментом для достижения любой цели!
Благотворительные концерты — это не просто сбор денег, а эмоциональный обмен!
Благотворительные концерты — это не просто сбор денег, а эмоциональный обмен!
А главное — распространение украинской культуры и правды, в противовес агрессивной пропаганде врага, — отмечает певец.
Фото:Instagram / positiff, Getty Image
Алена считает, что важно фиксировать на таможенной границе и в Министерстве культуры, через какие документы такие люди выехали, когда у них был закончен выезд, вернулись ли они в Украину или продолжили жить за границей — отслеживать все эти пункты.
— Этим мы должны показывать всем и в Европе, и в Украине, что наш закон действует, что человек не может безнаказанно показывать недостойный менталитет украинца, портить репутацию тем людям, которые добросовестно выполняют свои трудовые и гражданские обязанности, как музыканты, как послы культурного и художественного фронта.
В общем, показывать, что наш закон действует, что наша система не такая: ее нельзя обмануть, наплевать, пренебречь ею, жить себе спокойно, а еще вдобавок — и хвастаться этим.
В общем, показывать, что наш закон действует, что наша система не такая: ее нельзя обмануть, наплевать, пренебречь ею, жить себе спокойно, а еще вдобавок — и хвастаться этим.
Люди, которые поступают так, просто перечеркивают те достижения, какие делаем мы.
Певица определяет, что именно сейчас европейское и мировое сообщество обратило внимание на украинских музыкантов, артистов, художников. И все они являются желанными гостями на европейских фестивалях, во всевозможных союзах, на государственных европейских праздниках и мероприятиях, организуемых для поддержки Украины, на европейском телевидении и радио.
А еще отмечает: стоит наказывать тех, кто закон нарушил, а не всех, кто даже исправно платил налоги и помогал украинской армии. К чему также призывает и #культурнийшлях.
Нас по закону выпускали, мы выполняли все правила и нормы. Так было испокон веков: если преступник нарушил закон — его сажают за решетку. Люди, не нарушающие закон, не должны страдать через тех людей, которые поступают недостойно.
Нас по закону выпускали, мы выполняли все правила и нормы. Так было испокон веков: если преступник нарушил закон — его сажают за решетку. Люди, не нарушающие закон, не должны страдать через тех людей, которые поступают недостойно.
Такое мнение разделяет и автор и певец Позитив.
Тех предателей, кто пренебрегает таким делом, нужно лишать гражданство или штрафовать, а эти деньги могут пойти на культурное развитие страны или на ВСУ, — заключает он.
Тех предателей, кто пренебрегает таким делом, нужно лишать гражданство или штрафовать, а эти деньги могут пойти на культурное развитие страны или на ВСУ, — заключает он.
О своих благотворительных турах по Европе эксклюзивно рассказывал украинский певец Артем Пивоваров. Читай о его миссии и мечтах после войны в нашем материале.
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