“Военные меня благодарят за то, что я просто пою, и просят еще”: Victoria Niro о поклонниках и миссии во время войны

Украинские исполнители и исполнительницы сейчас не только голос нашего народа на весь мир. Часто песни наших художников поднимают дух военным и обычным людям, которые работают на победу Украины.

В шаге с развитием общества известными теперь становятся не благодаря телевидению, а через социальные сети, среди которых TikTok. По этому пути также пошла и певица с миллионной аудиторией в социальных сетях Viktoria Niro, или просто Вика, как она сама себя называет.

Популярной девушка стала благодаря каверам, которые выкладывала на личную страницу в TikTok. Сейчас певица выпустила авторские песни, которые часто слышны в видео наших военных. Именно поэтому ее уже прозвали любимицей украинских защитников.

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Сейчас ей всего 19 лет, однако на жизнь у Виктории уже много планов. А еще делится — до сих пор не свыклась с такой популярностью.

О пути к узнаваемости, собственных потерях на фронте и посвящении песен — в эксклюзивном интервью Вікнам-новини.

О Евровидении, карьере и песне Вера

— Тебя называют любимицей украинских защитников. Кроме того, у тебя многотысячная армия поклонников TikTok. Так кто же такая Victoria Niro?

— На такой вопрос я всегда хочу ответить фразой из Гарри Поттера: “Я просто Вика”. Я не знаю, как правильно ответить на вопрос “Кто такая Виктория Ниро?” Живу и учусь во Львове. Мне 19, начала пела с 13 лет, — говорит певица.

Стараюсь подарить всем энергию настолько, насколько могу и насколько это сейчас получается.

— Что тяжелее: петь каверы или выпускать авторские песни?

— Первый кавер, с которого все началось, и с тех пор, как меня начали узнавать в соцсетях — это Numb от Linkin Park. Мне было 14 и я очень хотела быть рок-певицей.

Второй кавер был на песню Дана Балана Мені треба, после чего он меня увидел в соцсетях и пригласил спеть вместе на его концерте во Львове.

Именно тогда я поняла, что я буду петь, это моя основа, и мне очень нравится быть на сцене, обмениваться энергетикой с людьми.

Следующим мега-толчком для меня стали каверы Kalush и Skofka Додому, Чути Гімн, Скрябин Добряк.

Воины Света вообще приобрела большую популярность именно в украинской версии. Я поняла это после того, как на другой день вышла в центр погулять, и ко мне люди начали подходить люди фотографироваться и брать автографы.

Девушка признается: не рассчитывала на такое, потому что эта песня известна еще с 2014 года, когда был Майдан.

Несмотря на то, что Виктория выпускает уже и свои песни, она до сих пор не отказывается делать кавер на известные композиции. Но он сейчас находится в поиске собственного стиля и аудитории. В этом помогает Евгений Триплов и его команда.

— Ты попала в лонг-лист национального отбора на Евровидение. Что можешь рассказать о закулисье Евровидения в этом году? Как готовилась к конкурсному отбору?

— На самом деле я не очень видела заделы, потому что нам назначили определенный час, когда каждый артист приходил на определенное время. Удалось познакомиться с ведущей Аней — очень приятная девушка, и с членом жюри Дмитрием Шуровым.

Видела реакцию жюри, им очень понравилась песня. В то же время я проанализировала себя: мне немного еще не хватает опыта выступлений на сцене. Это нельзя не считать.

Вместе с тем, Виктория говорит, что на Евровидение они подали заявку довольно спонтанно. Командой написали текст и работали над звучанием. А когда узнали, что Victoria Niro попала в лонг-лист отбора на Евровидение, то были приятно шокированы.

Подготовительный процесс был очень атмосферный, потому что песня очень светлая и актуальная.

— Недавно ты представила клип на песню Вера, где рассказала необычную историю девочки Веры. Как родился этот трек?

— Песня Вера — это реальная история о девочке Вере, которой 1 марта исполнился год. Эта девочка родилась в бомбоубежище в Белой Церкви. Вера — дочь Евгения.

Перед подачей заявки мы не думали о чем петь, потому что знали, о чем хотим рассказать. Родители не зря дали девочке имя Вера. Несмотря на то ад, что нам устраивали российские оккупанты, никто не терял веру в Бога, в ВСУ, в нас, в будущее и в победу!

Война и творчество

— Где тебя застала война? Что чувствовала в тот момент, когда услышала звуки сирен и взрывы?

— Война застала меня дома во Львове, как и всех. Сначала я не слышала сирены утром, крепко спала. Включилась сирена. Я не очень испытала страх, у меня было чувство утраты реальности и оцепенения.

Страх наступил, когда начали показывать, как бомбили Киев, Бучу, Ирпень, Гостомель, и что тогда на Востоке происходило.

Я считаю, что война научила нас перестать бояться и давать сдачу, отстаивать свое. Я верю в Бога, но не отношусь к пацифистам. У меня есть четкое убеждение, что мы должны защищать свою жизнь, которую никто не имеет права унести. Мы ни к кому с оружием убивать не пришли, — говорит Виктория.

Мы уникальная и несгибаемая нация. Конечно, жаль, что именно война это раскрыла, но мы пройдем этот путь. Поэтому Слава Украине! Слава ВСУ! Слава Богу и Вечная память тому, кто пал, защищая нас!

— Насколько твое творчество изменилось в военное время?

— В начале войны очень хотелось петь что-то патриотическое, что-то более агрессивное. Оно как-то само собой шло. Это было заметно по всем людям.

Трансформаций у меня было несколько — от страха до злобы, агрессии, потом — до возвышения и сильной веры. Но трансформации проходят и дальше, о которых впоследствии я хочу показать в песнях.

Сейчас она активно выступает с благотворительными концертами. Признается, что ее поддерживают комментарии и благодарность ее слушателей, а особенно — военные ВСУ.

Военные меня благодарят за то, что я просто пою, и дальше просят: “Вика, просто пой, ничего не говори, пой и не останавливайся. Ты очень мотивируешь и поднимаешь боевой дух”, — делится она.

— Многие военные из госпиталей говорили, что им становится легче, когда слушают мои песни. Больше всего меня поразило, когда главный врач из госпиталя позвонил моему другу со словами: “Вы не поверите, но после Вики и ее песен нашим раненым ребятам становится лучше. И нам тоже морально!”

Виктория потеряла на войне своего друга. Ему она посвятила песню Так мало, которая также популярна на просторах социальных сетей.

— Что для тебя есть настоящее творчество? Кого ты могла бы назвать творческим человеком?

— Творчество — многогранно. И именно в песнях — это полный процесс от понимания, что ты чувствуешь, как это сложить в рифмы, в мелодию и подать это так, чтобы не было пластилиново. А передать так, чтобы люди чувствовали, что песня дышит, она жива. Это для меня творчество.

— Кто тебя может вдохновить? С кем бы хотела спеть на одной сцене?

— Меня вдохновляет музыка 1980-х и 1990-х годов. Не знаю, как это объяснить. Просто люблю мелодические линии и как делали песни в то время. Мой любимый артист и певец — Майкл Джексон. Из украинских это, конечно, Скрябин, Skofka, Kalush, в последнее время меня задел Cheev.

Так же я очень люблю слушать и вдохновляться несколько старшими украинскими песнями от Владимира Ивасюка, Квитки Цисык и многие другие.

Первое, с кем очень мечтаю спеть из украинских артистов, это Skofka. Это и люди просят, и я очень хочу. Пока это только мечта. Так же с Kalush. Естественно, Океан Эльзы и Саша Чемеров. Это живые легенды и, вероятно, каждый хочет с ними спеть.

— Что дает тебе веру в нашу победу? Многие говорят, что музыка не ко времени. Согласна ли ты с этим утверждением?

— Я смотрю на нас — и невозможно не верить в победу. Нами можно только вдохновляться. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что мы победим. Я вам скажу больше, я даже не думаю, что может быть иначе.

А насчет того, что “музыка не ко времени”… я даже могу поссориться с тем человеком, который так считает. Один момент: уберите всю музыку, оставьте только новости и шум войны. Представьте, что будет с духом людей, с психологическим состоянием и мотивацией?

Поэтому музыка — это один из самых влиятельных методов, заряжающих на победу и стойкость. Не зря всегда, когда шли на войну, пели любимую песню, потому что она заряжает.

— Что сделаешь сразу после нашей победы?

Сначала выложу это в социальные сети, потом пойду кричать на балкон, — смеется девушка. — Знаю, что соседи тоже подтянутся, и мы сделаем флешмоб о победе.

Я знаю, что это скоро произойдет, потому что мы крутые, и все этого ждут, — заключает Victoria Niro.

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