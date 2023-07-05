Я словно становлюсь чище, когда приезжаю туда — Святослав Вакарчук о концертах на передовой

Во время полномасштабной войны каждый сознательный украинец стал делать то, что помогает государству и войску. Кто-то держит бизнес при всех трудностях и препятствиях. Другие плетут сетки или заготавливают сухпаи для военных. В конце концов добровольцы идут защищать страну с оружием в руках.

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук тоже нашел свое место: он ездит с благотворительными концертами, собирает деньги для армии. А ещё — поднимает боевой дух тем, кто рискует собственной жизнью за него и все наши.

Певец в телемарафоне Єдині новини рассказал Яне Брензей о благотворительных концертах группы в разных городах Украины, чтобы собрать на амуницию и технику защитникам. Также Святослав Вакарчук поделился впечатлениями и эмоциями концертов на передовой.

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Известно, что Вакарчук вместе с группой возвращался из Донбасса и ехал в Одессу. За все время полномасштабной войны Океан Эльзы дал уже 205 концертов в зоне боевых действий, часто за один день таких выступлений может быть несколько в разных местах.

Изменилось ли настроение защитников и защитниц за это время

По наблюдениям Святослава Вакарчука, наши военные продолжают излучать уверенность и, как он сам это назвал, тихую силу.

— Безусловно, есть потери. И есть усталость, но на всеобщее настроение, как я вижу, это никак не влияет. Естественно, есть и желание большей помощи от западных партнеров.

Хуже всего это, безусловно, чувство потери близких и того, что враг продолжает разрушать наши земли. Но от этого только растет наше желание освободить страну и окончить войну.

Сам Святослав Вакарчук признается: он не слишком анализирует, почему он сейчас делает то, что делает.

— Я просто знаю, что это нужно нашим воинам на передовой: они говорят, я вижу это в их глазах. Ко мне часто обращаются из тех или иных командований. Также это нужно и мне, потому что эти ребята вдохновляют меня.

Я становлюсь чище, когда приезжаю туда. Да и считаю, что сейчас каждый должен делать то, что он лучше всего умеет.

В настоящее время Океан Эльзы собирает деньги для 28 бригады. После Одессы певец планирует выделить время на создание новой музыки.

О концертах для военных в полной секретности, своем графике и перегрузке ранее рассказывал украинский певец Pianoboy.

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