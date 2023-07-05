Шоу-биз

Я словно становлюсь чище, когда приезжаю туда — Святослав Вакарчук о концертах на передовой

Виктория Мельник, редактор сайта 05 июля 2023, 20:00
Вакарчук
Фото: Instagram

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