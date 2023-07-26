Сочетание украинской поэзии и рэпа! Павел Вышебаба и BURLA рассказали о создании композиции Душі

Украинская музыкальная сфера получила новый толчок развития после полномасштабного вторжения. Все больше украинцев отказались от российского контента. Так что в Украине стало появляться больше молодых артистов, которые создают украиноязычные песни.

Также большой отпечаток на творчество артистов наложила война. Ведь исполнители выражают как свои переживания, так и переживания сотен тысяч украинцев.

Украинский рэп-исполнитель и певец BURLA и украинский поэт, музыкант, командир отделения ВСУ в 68 ОЕБр им. Олексы Довбуша Павел Вышебаба выпустили совместное музыкальное произведение Душі. В нем объединились украинский рэп и поэзия.

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Vyshebaba и BURLA — Душі: о чем песня

Песня Душі — это реальная история с фронта о настоящем военном Донбассе, объединенная с припевом, передающим одновременно большую боль и могущественную силу воинов.

Павел Вышебаба говорит, что помнит, как написал текст к песне Душі, ведь это было необычно.

— В начале полномасштабного вторжения, когда мы были в моей родной Донецкой области, я проснулся около четырех утра и смотрел на восход солнца сквозь дым вдали — россияне обстреливали Марьинку и Угледар.

За этими городами была Волноваха, а еще дальше — Мариуполь в окружении. Там я прожил шесть лет и представлял, как прямо сейчас улицы, дома, парки — где я дружил, писал стихи, влюблялся — уничтожают россияне. А люди, которых я знаю, сидят в подвалах и погребах почти без воды и еды.

Мы были так близко — около 80 км по прямой, но пока не могли им помочь.

Эти ощущения в сердце, как мне показалось, сравнимы с фантомными болями в теле. Мы чувствуем, что наши города там, но не можем их коснуться, они отрезаны скальпелем фронта.

Я оттолкнулся от этого сравнения и написал стихотворение Фантомные боли, которое легло в основу трека Душі.

Павел Вышебаба о написании стихов на войне

Поэт говорит, что вдохновение не приходит неожиданно, нужно пройти полпути ему навстречу. Сконцентрироваться на событиях, мыслях, чувствах и эмоциях, которые хочешь передать, найти нужные размеры и образы.

— Поэтому я не пишу стихи при выполнении заданий, а запоминаю, чтобы в памяти возвращаться в тот или иной момент. Записываю стихи или рассказы в заметки телефона, сейчас это очень удобно.

На вопрос, есть ли на фронте место положительным и романтическим стихотворениям, Павел отвечает:

— Писатели — не акины, которые поют, что видят (акины — народные поэты-импровизаторы, ред.). Каждый может настолько ярко вспомнить моменты из мирной жизни, что захочется это описать в поэзии или в прозе. К тому же у многих происходит переоценка ценностей, и люди заново вспоминают и по-другому смотрят на свою прежнюю жизнь.

На фронте целый водоворот эмоций, воспоминаний, выслушанных историй, и все это может быть материалом для произведений.

Также мужчина рассказал, как это — быть творцом на войне.

— Я замечаю, как меня действительно мало интересует военное дело, изучаю его только по необходимости. Даже задачу себе не ставлю понять войну. Хочу лучше понять себя и людей, а не войну.

Мне интересны мы с вами: как мы проявляем себя в тех или иных обстоятельствах, как меняемся, как теряем или находим себя, как подставляем других или жертвуем собой ради них. Почему каждый из нас делает тот или иной выбор — вот что интересно.

Думаю, творческий человек на фронте внимательнее к людям вокруг и происходящему внутри него.

Сейчас многие вспоминают Ремарка. Поэтому мы не могли не спросить у Павла, действительно ли имеют что-то общее война в Украине в 2023 и антивоенный роман.

— Романы Ремарка я прочитал лет 15 назад, но действительно, впервые побывав на фронте, неоднократно вспоминал сцены его произведений. В ранних романах, как и Хемингуэй, он очень точно передал атмосферу войска, отношений между собратьями, одновременно веселый и роковой дух фронта.

Думаю, о сегодняшних событиях украинцы также напишут романы, которые станут частью мировой литературы: не столько о войне, сколько о людях.

Burla о роли музыки во время войны и миссии артистов

Исполнитель Burla считает, что роль музыки, прежде всего, — это моральная поддержка военных на фронте.

— Я получаю очень много благодарных слов о том, как это важно для них. Во-вторых, медийность артиста помогает поддерживать и организовывать большие благотворительные сборы. Хотя у меня не так много подписчиков в Instagram (23 тыс.), но даже такое количество помогло нам собрать 400 тыс. грн на дроны для ребят, которые сегодня на Донецком направлении защищают нашу родную землю.

Я уважаю артистов, которые благодаря своей медийности собирают средства на ВСУ и поддерживают моральный дух своим творчеством, что и я делаю от всей души. Поддерживать и помогать — это и есть, на мой взгляд, миссия любого артиста.

Также певец рассказал о важности украиноязычного контента.

Язык — это национальный признак, это инструмент развития и популяризации украинской культуры. Жаль, что именно благодаря полномасштабному вторжению изменилось наше отношение к языку.

Украинский язык считается одним из благозвучных, а мы только недавно начали вытеснять русскоязычный контент. Современная украинская музыка вышла на мировой уровень. И дело в том, что она популярна не из-за трендов и поддержки Украины в связи с войной, а потому что украинская музыка чрезвычайно крутая.

И как следствие — все слушают такую музыку, украинские песни есть в рейтинге мировых трендов Spotify. Наша задача как артистов сделать украинскую музыку одной из самых популярных в мире, поэтому создавать украиноязычный контент не только важно, но и необходимо, — говорит он.

Vyshebaba и BURLA — Душі: слушать онлайн

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