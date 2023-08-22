Ода єдності двох народів: Jerry Heil випустила пісню з польським репером PRZYŁU

Польща почала допомагати Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона одразу відкрила кордони для мільйонів людей, які тікали від війни, надала їм прихисток, фінансову й гуманітарну допомогу. А також не барилася із постачанням військової допомоги Україні.

Така тенденція спостерігається і дотепер — Польща продовжує усебічно підтримувати Україну та її людей. Така щира та братська взаємодопомога вражає та захоплює як українців, так й поляків. А наші артисти вирішили присвятити цьому пісню.

Українська співачка та сонграйтерка Jerry Heil у синергії з польським репером PRZYŁU створили пісню BRACIA до Дня Незалежності України. Про що пісня, як відбувалася міжнародна колаборація та реліз композиції, знайдеш у матеріалі.

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Про що пісня BRACIA

Усебічна підтримка Польщі настільки вразила, що Jerry Heil та PRZYLU вирішили створити композицію про дружбу між українським та польським народами, готовність підставити плече у біді та підтримати всебічно.

Цією піснею Jerry Heil та PRZYŁU декларують творчу дружбу між народами та культурний союз України та Польщі. І вкотре доводять, що він є справжнім, щирим та міцним.

— Літо 2022. Україна вражає своєю стійкістю світ, а Польща вражає Україну своєю емпатією і підтримкою, — каже українська виконавиця.

Українською командою ми зібралися на студії з командою польського репера PRZYLU, щоб написати трек, а написали епічну оду єдності наших народів: про тих, хто виявився справжніми сестрами і братами.

Польський репер PRZYŁU розповів, що артистам не знадобилося багато часу на пошуки теми для пісні, вона виникла сама собою.

Створення пісні BRACIA

Jerry Heil також поділилася процесом створення пісні. Так, мелодію та текст приспіву створив сам PRZYLU, який виявився неймовірним ліриком та мелодистом.

Чуючи його рядки польською, не потрібно перекладу, щоб зрозуміти сенс. В цьому і є сила справжньої музики. Минув рік, пісня визріла, і ми готові випустити її лунати до Дня Незалежності України.

— Jerry Heil попросила мене написати партію польською, я розповідав, про що вона. Ми вчили версії один одного рідними мовами.

Емоції переповнювали, продюсер створив неймовірну етнічну частину. Я вважаю цей уривок дуже важливим і пам’ятним, — ділиться враженнями PRZYŁU.

Самій Jerry вивчення партії польською мовою сподобалося. За її словами, робота йшла легко. Коли PRZYŁU вчив її правильній вимові польських слів для запису пісні, вона зрозуміла, що ця мова дуже мила.

— Своєю подібністю до української вона ще й заохочує до вивчення, — розповідає про свої враження артистка.

Обидва артисти одразу відчули спільний ритм. Співачка ділиться, що композиція BRACIA була написана за годину, а готовий трек з аранжуванням та бек-вокалом був створений того ж дня.

Jerry Heil та PRZYŁU — BRACIA: слухати онлайн

Випуск пісні запланували до Дня Незалежності України, адже саме на такі знакові свята ми дякуємо усім, хто боровся і продовжує боротись за нашу країну, а також тим, хто стоїть пліч-о-пліч.

У історії наших країн є багато спільних подій, і ми разом боремось проти спільного ворога. Тільки об’єднавшись зможемо перемогти, — впевнені артисти.

Інші колаборації з польським виконавцям

Нагадаємо, що для Jerry Heil це вже не перша колаборація з польськими артистами. Так, навесні вона випустила трек Bronia спільно з польським співаком Ochma. Пісня стала саундтреком справжнього і щирого кохання.

Навесні Jerry Heil випустила ще одну композицію — На небі — ні зорі. Послухати пісню, дізнатися про що вона, можеш у нашому матеріалі.

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