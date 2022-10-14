Победу вижу скорой — Тарас Тополя о ярких моментах войны, важных осознаниях и планах

С начала полномасштабной войны украинская группа Антитела приняла решение пойти добровольцами в территориальную оборону, вдохновляя своим примером тысячи сторонников.
Фронтмен группы Тарас Тополя рассказал в интервью журналистке Фактов ICTV Карине Зуевой о том, что для него означает 14 октября, какая ситуация во время службы запомнилась больше всего и что он прежде всего сделает после победы Украины.
В этом году День защитников и защитниц Украины приобрел особый смысл, ведь благодаря отважным героям и героиням наша страна до сих пор существует на карте и продолжает бороться.
Эта дата для меня, прежде всего, означает свободу и независимость государства. Мы стоим, несмотря ни на что, а это значит, что в Украине есть миллионы настоящих защитников и защитниц.
Эта дата для меня, прежде всего, означает свободу и независимость государства. Мы стоим, несмотря ни на что, а это значит, что в Украине есть миллионы настоящих защитников и защитниц.
Это означает, что наше государство не зря, означает, что для многих людей оно есть в сердце, в мозгах, и только с ним они связывают свое будущее, — говорит Тополя.
Это также хороший повод вспомнить, что война продолжается, она не завершена. Кроме непосредственно военных, защищающих государство, еще есть люди в тылу, всячески поддерживающие армейцев.
Вся страна работает, как один живой организм. Почему она так работает? Потому что эти миллионы людей — это клетки страны, организма, осознающие себя украинцами, — объясняет певец.
Вся страна работает, как один живой организм. Почему она так работает? Потому что эти миллионы людей — это клетки страны, организма, осознающие себя украинцами, — объясняет певец.
Несмотря на все ужасы и трагедии, которые принесла война на нашу землю, также она пробудила у украинцев осознание своей нации и боевой дух. Это, по мнению Тополя, и нужно праздновать.
Фото: tarastopolia / Instagram
Фронтмен группы Антитела говорит, что с позитива запомнились первые дни войны, когда украинцы стояли в километровых очередях к военкоматам и местам, где комплектовались силы ТРО.
Да, были ракетные обстрелы, многочисленные взрывы, но у людей было непреодолимое желание защищаться и не сдаваться врагу. И такая реакция граждан очень вдохновляла.
Самым страшным был каждый обстрел, под который мы попадали, каждый раненый, которого мы спасали, каждый погибший побратим, которого не спасли. Это все страшно, — признается Тополь.
Самым страшным был каждый обстрел, под который мы попадали, каждый раненый, которого мы спасали, каждый погибший побратим, которого не спасли. Это все страшно, — признается Тополь.
Он добавляет, что это, к сожалению, реалии войны. Но наша страна сможет пройти через все ужасы и победить россиян.
Тополя рассказывает, что кроме навыков тактической медицины, на службе он научился жить одним днем и делать все по-максимуму, ведь каждый день может быть последним.
Парамедик отмечает, что война психологически меняет всех людей. Но в зависимости от самой личности эти изменения будут либо к лучшему, либо к худшему.
Поскольку группа Антитела была жесткой, прочной, морально-нравственной до начала войны, они не изменились. Война лишь усилила убеждение, что важнейшие ценности — не материальные.
Поскольку группа Антитела была жесткой, прочной, морально-нравственной до начала войны, они не изменились. Война лишь усилила убеждение, что важнейшие ценности — не материальные.
Это ценности духовные, улыбки, любви, счастья близких и родных людей, на которые мы часто в суете, в быту, в тотальном жизненном марафоне не обращаем внимания. Это нужно делать, и очевидно, что нужно жить каждым днем, — считает Тарас.
Победу вижу быстрой и очень хочу, чтобы она была именно такой. Конечно, возвращаясь к реальности, думаю, что победа будет на поле боя, в сопротивлении больших дипломатических усилий.
Победу вижу быстрой и очень хочу, чтобы она была именно такой. Конечно, возвращаясь к реальности, думаю, что победа будет на поле боя, в сопротивлении больших дипломатических усилий.
Уверен, что Украина вернет суверенитет со всеми территориями, что мы получим репарации, что Россия будет побеждена, и очень хочу, чтобы она была уничтожена как государство, — делится парамедик.
А после войны он планирует поехать с женой и детьми на отдых.
В прошлом месяце Тарас Тополя впервые за долгое время службы на передовой вышел на большую сцену вместе с британским певцом Эдом Шираном.
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