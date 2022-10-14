Интервью

Победу вижу скорой — Тарас Тополя о ярких моментах войны, важных осознаниях и планах

Елена Яковлева, редактор сайта 14 октября 2022, 18:30
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена гурту Антитіла
Фото: Instagram

Больше новостей
Рацион вегана
“Хочу перейти на веганское питание, но не знаю, как правильно организовать рацион. Что посоветуете?”
Групи смерті: що це таке, як вони працюють та як врятувати дитину
Мама, у меня есть тайна: как понять, что ребенок вступил в “группу смерти” и что делать
Як заощадити на опаленні
Как обустроить дом, чтобы сэкономить на отоплении
Электронный рецепт
Все об электронных рецептах на психотропные лекарства: самые частые вопросы и ответы на них
Смотреть больше

Материалы по теме

антитіла
Должны быть со своим народом! Антитела о ракетной атаке и переносе концертов в Польше
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена групу Антитіла
Хочется мажора, дать надежду, веру в победу! Тарас Тополя о песнях в сложное время, туре по Европе и ребятах на передовой
Антитела и Эд Ширан
Впервые вживую: Тарас Тополя и Эд Ширан исполнили общую песню 2step в Польше
Тарас Тополя про життя на фронті та будні парамедика
Рождаются не песенные строчки, а маты! Тарас Тополя поделился буднями парамедика в Харьковской области

Видео
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію

Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации
0:13:50
Пташка
Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
0:10:49
Володимир Зеленський – привітання з 14 жовтня
Вы — самое дорогое, что у нас есть: поздравление Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины
Победу вижу скорой — Тарас Тополя о ярких моментах войны, важных осознаниях и планах
Никто и ничто не остановит нас! Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц
Карта бойових дій в Україні 14.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:52
17-річний Ігор Клименко став Кращим студентом у світі
Разработал первый в мире дрон-миноискатель! 17-летний Игорь Клименко победил на Global Student Prize
Історія Андрія Беспалова, у чий будинок влучила російська ракета
С ожогами тела выпрыгнул из окна, чтобы спастись — история мужчины, в чей дом попала ракета
0:03:13
Історія вчителя Романа Паламарчука, який воює на фронті
Их встреча растрогала всю страну — история учителя из Прикарпатья, который воюет на фронте
0:01:43
Фермер на Запоріжжі показав наслідки російського обстрілу
Уничтожили дело всей жизни! Фермер из Запорожской области со слезами показывает последствия обстрела
Обмен пленными
Еще 20 наших! Украинские военнопленные вернулись домой
Больше видео
Олексій Резніков про результати Рамштайн-6 - пресконференція
Читать дальше
Кремль делает все, чтобы мир поддерживал нас — Резников о поставках Украине ПВО и вступлении в НАТО

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь