Интервью

Людям нужно давать отдыхать: Тарас Тополя о благотворительном туре для сбора средств для ВСУ и усталости на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 августа 2023, 19:30
Тарас Тополя
Фото: Instagram

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