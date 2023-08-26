Людям нужно давать отдыхать: Тарас Тополя о благотворительном туре для сбора средств для ВСУ и усталости на фронте

Лидер группы Антитела, военный парамедик 130 батальона ТРО ВСУ, основатель БФ Антитела Тарас Тополя рассказал Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини о благотворительном туре по Северной Америке и Австралии для сбора средств на закупку аптечек для ВСУ.

О благотворительном туре

Это крупнейшие города, где есть украинские громады. Мы там уже были и до полномасштабной войны. Единственное, что тогда это были коммерческие туры, а на этот раз мы имеем благотворительную цель.

Плюс еще в Европе буду концерты. И если все будет хорошо, то впервые прилетим в Австралию, Новую Зеландию. И все это будет под эгидой сбора средств на закупку медицинских аптечек первой помощи для ВСУ.

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Минимум хотим собрать полмиллиона долларов для закупки десяти тысяч аптечек.

Кто приходит на благотворительные концерты за границей

Обычно раньше примерно 70% приходили украинцы, живущие в США. Сейчас я вижу, что должна быть смешана аудитория. Потому что, например, на наш концерт в Лондоне пришла половина именно тех, кто узнал о группе из новостей после истории с Эдом Шираном.

О реалистичности построения планов, в частности, на концерт в Ялте

Антитела не отменили концерт в Ялте, хотя все украинские политики заявляют о том, что война в Украине надолго. Тарас Тополя уверен, что все может кардинально измениться, так что концерт в Крыму — это символ. Он результат победы.

Если бы мы смотрели на вещи реалистично, то вообще не должны бороться. Мы не имели, как выстоять перед таким нашествием. Рационально многое должно было не произойти. Поэтому давайте остановимся где-нибудь на границе между рациональным и иррациональным и именно там где-то будет проходить наша историческая линия.

Об усталости на передовой

130 батальон находится на передовой с первого дня, остов остается тот же. И, собственно, остается усталость прежде всего психологическая. И я уже не говорю о том, что люди получают ранения, увечья. Это также влияет и на психологическое состояние.

Поэтому я думаю, что в таком режиме условно здоровая психика может выдержать три месяца, может, полгода. А дальше должна быть ротация. Должно быть серьезное обновление для каждой боевой части не только в вопросе комплектации, но и морально-психологическом плане. Потому что это совершенно другой ритм жизни, который интенсивнее гражданского в десятки раз.

Людей нужно менять, отводить, давать возможность восстанавливаться и быть с семьями.

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