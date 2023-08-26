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Людям треба давати відпочивати: Тарас Тополя про благодійний тур для збору коштів для ЗСУ та втому на фронті

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 19:30
Тарас Тополя
Фото: Instagram

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