Людям треба давати відпочивати: Тарас Тополя про благодійний тур для збору коштів для ЗСУ та втому на фронті

Лідер гурту Антитіла, військовий парамедик 130 батальйону ТрО ЗСУ, засновник БФ Антитіла Тарас Тополя розповів Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини про благодійний тур Північною Америкою та Австралією для збору коштів на закупівлю аптечок для ЗСУ.

Про благодійний тур

Це найбільші міста, де є українські громади. Ми там вже були й до повномасштабної війни. Єдине, що тоді це були комерційні тури, а цього разу ми маємо благодійну мету.

Плюс ще в Європі буду концерти. І якщо все буде добре, то вперше прилетимо в Австралію, Нову Зеландію. І все це буде під егідою збору коштів на закупівлю медичних аптечок першої допомоги для ЗСУ.

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Мінімум хочемо зібрати півмільйона доларів для закупівлі десяти тисяч аптечок.

Хто приходить на благодійні концерти за кордоном

Звичайно раніше приблизно 70% приходили українці, які живуть в США. Зараз я вже бачу, що має бути змішана аудиторія. Бо, наприклад, на наш концерт у Лондоні прийшла половина саме тих, хто дізнався про гурт з новин після історії з Едом Шираном.

Про реалістичність побудови планів, зокрема на концерт у Ялті

Антитіла не скасували свій концерт у Ялті, хоча всі українські політики заявляють про те, що війна в Україні надовго. Тарас Тополя впевнений, що все може кардинально змінитися, тож концерт в Криму — це символ. Він є результатом перемоги.

Якби ми дивились на речі реалістично, то ми взагалі не мали б боротися. Ми не мали, як вистояти перед такою навалою. Раціонально багато чого мало не статися. Тому давайте зупинимось десь на межі між раціональним та ірраціональним і саме там десь буде проходити наша історична лінія.

Про втому на передовій

130 батальйон перебуває на передовій з першого дня, кістяк залишається той самий. І власне лишається втома насамперед психологічна. І я вже не кажу про те, що люди зазнають поранень, каліцтв. Це так само впливає і на психологічний стан.

Тому я думаю, що в такому режимі умовно здорова психіка може витримати три місяці, може півроку. А далі має бути ротація. Повинне бути серйозне відновлення для кожної бойової частини не лише у питанні комплектації, але й морально-психологічному плані. Тому що це абсолютно інший ритм життя, що інтенсивніше за цивільний в десятки разів.

Людей потрібно міняти, відводити, давати змогу відновлюватися та бути з сім’ями.

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