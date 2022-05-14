Kalush Orchestra має високі шанси перемогти — чи готова до цього Україна та де дивитись Євробачення 2022

Сьогодні ввечері в Італії відбудеться фінал цьогорічного Євробачення, де Україну представляє гурт Kalush Orchestra зі своєю безумовно хітовою піснею Stefania.

Наразі букмекери ставлять 60% на те, що українські виконавці привезуть перемогу в Київ. Якщо так станеться, а прогнози в цьому рідко помиляються, бо мова йде саме про їхні гроші, то це щастя звалиться на голову українського Суспільного мовлення.

Очільник Суспільного Микола Чернотицький розповів, що робитиме Україна в разі перемоги Kalush на Євробаченні 2022.

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Цього року досить багато сильних виконавців, тому все вирішуватимуть журі та глядацьке голосування. Проте сподіваюсь, що Kalush Orchestra вдасться отримати перемогу.

Якщо сьогодні, 14 травня, Україна виграє Євробачення, думаю, як Суспільне, так і держава будуть робити все можливе для того, щоб організувати пісенний конкурс наступного року саме у нас.

З огляду на воєнний час, ухвалюватись рішення про проведення буде спільно. Разом з Європейською мовною спілкою та нашим урядом, ми шукатимемо максимально оптимальне рішення.

Це важливий захід, який було б добре провести у відбудованій, мирній та квітучій Україні. І я вірю в наші ЗСУ та в те, що так і буде.

Провести наступне Євробачення в Калуші, звичайно, було б цікаво. Проте існують певні вимоги стосовно того, якою має бути інфраструктура в місті, де все відбувається. Тому це більш складне питання, ніж просто бажання Суспільного.

У будь-якому разі це буде кропітка робота з визначення міста проведення Євробачення, але все ж таки дочекаємось результатів фіналу.

Де дивитись фінал Євробачення 2022 року

Переглянути, хто все-таки стане тріумфатором Євробачення-2022, можна буде у прямій трансляції фіналу, що розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура.

Також пісенний конкурс можна буде подивитися на таких платформах:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сенси несе пісня Kalush Orchestra — Stefania та в чому її особливість.