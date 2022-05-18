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Дерево життя та птах, що летить угору — як маріупольці розробили Приазовську вишивку

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 18 Травня 2022, 09:00
Приазовська вишиванка

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