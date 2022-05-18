Дерево жизни и птица, летящая ввысь — как мариупольцы разработали Приазовскую вышивку

Вышиванка давно внесла свой вклад в культуру украинцев. Именно вышивка придавала этой одежде особый смысл. Каждый узор, каждый цвет и даже ткань могли рассказать целую историю о человеке и его семье. Каждый регион имел свои особенности вышивки, узора, выреза, длины, оформления рукавов и т.д.

Вышиванка является символом несокрушимости и надежды. В ней крестили, ею благословляли, а вышиванка из дорогой ткани, сделанная собственноручно, считалась самым ценным подарком.

Сегодня вышиванка имеет для украинцев большое значение. В Мариуполе разработали вышитый орнамент и назвали его Приазовской вышивкой. Об этом рассказывает житель города Кирилл Долимбаев.

Мужчина год назад вместе с мастером из Луганска придумал узор, который, признается, даже не думал, что приобретет такой символизм. Кирилл последние несколько лет в Мариуполе занимался восстановлением Храма Петра Могилы ПЦУ. Его два года назад украсили Петриковской росписью в разных оттенках синего. Работу сделала мастер из Львова.

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Результат настолько поразил Кирилла, что он решил — Мариуполь должен иметь не только “вышитый” собор, но и свой неповторимый орнамент. Воплотить идею согласилась жительница Луганска Татьяна Нафтель, которая сейчас проживает в Черкассах.

История Приазовской вышивки

— С Кириллом мы познакомились через общих друзей-мариупольцев в фейсбуке. Сначала он заказал вышиванку для себя — с фениксом. Ему понравилось, как я совмещаю традиционные орнаменты со своими идеями в дизайне. А когда у него возникла мысль создать Приазовскую вышиванку, он обратился ко мне.

Татьяна занимается компьютерной вышивкой с 2016 года. Говорит, что продумывать дизайны для нее привычное дело. Но размышляла над заказом Кирилла долго — полтора месяца. Потому что хотелось создать нечто особенное.

Кирилл Долимбаев говорит: полностью положился на усмотрение мастера.

— Я предоставил Татьяне полную свободу творчества. Только предложил обыграть в узоре Петриковский орнамент, которым был расписан наш храм в Мариуполе. И попросил — в сине-желтых цветах!

После длительного поиска у мастера возникла идея составить узор из цветов и элементов, которые присутствуют на росписи храма. Затем “родилась” птица, летящая вверх, внутри которой — Дерево жизни.

— Я сразу сшила первую женскую вышиванку и отправила фото готового изделия Кириллу. Ему все очень понравилось, даже никакие правки не вносили. Впоследствии на основе этого дизайна был разработан и вариант мужской вышиванки.

Желтый — цвет солнца, голубой — морской воды, объясняет Кирилл. Это очень символично для приморского Мариуполя.

— Мы слышали о разной вышивке, но о Приазовской нет. И решили положить начало своей вишивке и передать потомкам. Мариупольский стиль хороший и яркий. К сожалению, когда мы с семьей спешно выезжали из родного города — свои вышиванки не забрали.

И действительно, по словам Татьяны, с началом полномасштабной войны России против Украины заказов именно на этот Приазовский орнамент стало больше! Даже из-за границы.

— После 24 февраля у меня почти не было заказов, потому что людям было не до вышиванок. Но потом, когда первый шок прошел, люди начали снова интересоваться.

Мариуполь сейчас болит всей Украине, всему сознательному миру.

Когда Кирилл снова напомнил о Приазовских вышиванках, люди начали их заказывать, чтобы поддержать мариупольцев!

Свою новую вышиванку, теперь уже в Днепре, ждет и Кирилл. Он с единомышленниками полтора месяца назад организовал здесь гуманитарный хаб для мариупольцев Доброе утро, мы из Мариуполя!, который обслуживает ежедневно не менее 2,5 тысяч человек.

Впрочем, сейчас он развился до таких масштабов, что помогает всем вынужденным переселенцам, которые в этом нуждаются. А 70% от продажи вышиванок идут в этот фонд.

Сейчас Татьяна со своей мамой каждый день отшивают вышиванки. В ближайшее время рубашки, украшенные мариупольским орнаментом, поедут в Великобританию и Италию.

Украинская традиционная одежда нравится людям со всего мира. Раньше мы рассказывали, кто из мировых и украинских звезд одевал вышиванку.