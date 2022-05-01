Америка підтримуватиме Україну до перемоги. Підсумки візиту спікерки палати представників конгресу США Ненсі Пелосі

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну доти, поки вона не здобуде перемогу у війні з Росією, причому ця підтримка буде і зброєю, і фінансами. Про це заявила легендарна американська політикиня, спікерка палати представників конгресу США Ненсі Пелосі за результатами візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії Ненсі Пелосі проявила себе як щирий друг України. Її роль в організації допомоги нашій країні переоцінити неможливо.

До України вона приїхала несподівано та без жодного анонсу візиту. Політикиня передала вітання від Конгресу США та американського народу, а ще відзначила героїзм українських воїнів.

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Натомість Володимир Зеленський подякував США за допомогу і зокрема за ленд-ліз.

Підсумки візиту до Києва американська делегація підбиває у польському містечку Ряшів. Ненсі Пелосі каже, що під час тригодинної зустрічі говорила з Зеленським про гуманітарну, економічну та військову підтримку України.

А конгресмен та член комітету з розвідки Джейсон Кроу каже, що наступна підтримка США може включати артилерію дальньої дії, більш сучасні дрони та контрартилерійські системи.

Перше травня для України також відзначилося тим, що нарешті вдалося частково евакуювати людей з Азовсталі в Маріуполі.