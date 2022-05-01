Украина

Америка будет поддерживать Украину до победы. Итоги визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси

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ВСУ отвечают захватчикам. Обращение Зеленского об эвакуации из Мариуполя и обстрелах Украины
0:02:05
Евакуація з Азовсталі розпочалася - понад 100 людей їдуть на підконтрольну Україні територію
Частичная эвакуация людей из Азовстали прошла успешно! Кого удалось спасти из блокадного Мариуполя
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