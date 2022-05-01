Америка будет поддерживать Украину до победы. Итоги визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу в войне с Россией, причем эта поддержка будет и оружием, и финансами. Об этом заявила легендарный американский политик, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси по результатам визита в Киев и встречи с президентом Владимиром Зеленским.

С начала широкомасштабного вторжения России Нэнси Пелоси проявила себя как искренний друг Украины. Ее роль в организации помощи в нашей стране оценить сложно.

В Украину она приехала неожиданно и без всякого анонса визита. Политик передала приветствие от Конгресса США и американского народа, а также отметила героизм украинских воинов.

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В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь и в частности за ленд-лиз.

Итоги визита в Киев американская делегация подводит в польском городке Жешув (Ряшев — ред.). Нэнси Пелоси говорит, что во время трехчасовой встречи говорила с Зеленским о гуманитарной, экономической и военной поддержке Украины.

Конгрессмен и член комитета по разведке Джейсон Кроу говорит, что следующая поддержка США может включать артиллерию дальнего действия, более современные дроны и контрартиллерийские системы.

Первое мая для Украины также отметилось тем, что наконец-то удалось частично эвакуировать людей из Азовстали в Мариуполе.